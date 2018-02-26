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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

    Rogozin: Putin, Rusya ordusu için yeni silah programını onayladı

    © Sputnik/
    Savunma
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    Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Rogozin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rus ordusu için yeni silah tedarik programını onayladığını söyledi.

    Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rogozin "Yeni silah tedarik programı Putin tarafından imzalandı. Robot teçhizatlar, istihbarat sistemleri, saldırı ve keşif için kullanılan insansız hava araçları (İHA), uçakların yangından korunması gibi konular yeni programda yer alıyor. Genel anlamda 200’ü aşkın silah ve askeri teçhizat test edildi" ifadelerini kullandı.

    Rogozin açıklamalarına şöyle devam etti: "NATO’nun askeri potansiyelini artırması, ABD’nin 'küresel saldırı' düşüncesini uygulamaya koyma, uzaya silah konuşlandırma ve nükleer olmayan stratejik silah mevzilendirme isteği göz ardı edilmemeli. Programda bunların herbirine uygun bir karşılık var."

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu Zabaykalye bölgesindeki poligonda yaplan askeri tatbikatı izliyor
    © Sputnik/ Aleksey Nikolskyi
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    Rogozin, 2021 yılında ordudaki modern teçhizat oranının yüzde 70’e ulaşacağını, 2014 yılından beri de 300 yabancı üretim silahın yerli olanlarıyla değiştirildiğini belirtti.

    Ordudaki NATO ve ABD ülkeleri tarafından üretilen 200, Ukrayna tarafından üretilen 100 silahın, Rusya yapımı silahlarla değiştirildiğini vurgulayan Rogozin, silahlar ikame edilirken daha gelişmiş yerli silahlar üretmeyi amaçladıklarını ifade etti.

    Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Tatyana Şevtsova Kasım 2017'de yeni silah programı çerçevesinde askeri teçhizat tedariği için 19 milyon ruble (325 milyar dolar) ve senkronizasyon sistemleri için 1 trilyon ruble (17 milyar) harcanmasının öngörüldüğünü söylemişti.

    Geçen yıl da Savunma Bakanlığı’ndan bir kaynak Sputnik’e yaptığı açıklamada yeni programın S-500 hava savunma sistemi, beşinci nesil Su-57 uçağı, Armata tankları ve zırhlı araçlarını kapsayacağını söylemişti.

    Etiketler:
    S-500, İHA, NATO, Tatyana Şevtsova, Vladimir Putin, Dmitriy Rogozin, ABD, Rusya
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