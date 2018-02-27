Kırım yakınlarında ABD'ye ait casus uçaklar görüldü

Dünya çapında askeri uçuşları görüntüleyen 'CivMilAir' sitesi, ABD'ye ait casus uçaklarının Rusya sınırlarındaki uçuşlarını artırdığı ve bir EP-3 Aries uçağının Kırım yakınlarında görüldüğünü bildirdi.

CivMilAir sitesinin aktardığına göre, 157326 numaralı bir EP-3 Aries uçağı Crete'deki ABD üssünden havalanarak Kırım ve Krasnodar açıklarında saatler süren bir uçuş gerçekleştirdi.

Heading back to Souda Bay from a Black Sea mission 👀



🇺🇸 US Navy

EP-3 Aries 157326 pic.twitter.com/ugFqaWVjyu — CivMilAir ✈ (@CivMilAir) February 26, 2018

​10-2043 numaralı RQ-4A Global Hawk stratejik insansız hava aracı da Sicilya'daki hava üssünden havalanarak Kırım ve Kuban kıyılarında seyretti.

ABD uçakları ocak ayından beri Rusya sınırında düzenli olarak görülüyor.

Still could not resist and again issued a https://t.co/OIjpciZLEt for their VRS, stop deceiving users, and give out other resources for their own. pic.twitter.com/F6fURZCnCl — 93o4w8vmt (@93o4w8vmt) February 26, 2018

​Rusya Savunma Bakanlığı'nın Rusya hava sahası yakınlarında bu tür uçuşların durdurulması yönündeki çağrıları ise ABD Savunma Bakanlığı tarafından dikkate alınmıyor.