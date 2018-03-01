Rusya: Türkiye ile imzalanan S-400 anlaşması, her iki tarafı da memnun ediyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri ve teknik iş birliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin, Türkiye ile imzaladıkları S-400 füze savunma sistemleri anlaşmasının her iki tarafı da memnun ettiğini söyledi.

Rus basınına demeç veren Kojin, "Görüşmeleri tamamladık. Somut detaylara değinmek istemiyorum ancak tüm istekler göz önüne alındı ve en uygun çözüm bulundu" dedi.

Rusya ve Türkiye, S-400 anlaşmasını aralık ayında imzalamıştı.

Rus devlet şirketi Rostech Başkanı Sergey Çemezov ilk teslimatın Mart 2020'de gerçekleşeceğini söylemişti. Çemezov, Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 savunma füzelerinin değerinin 2.5 milyar dolar olduğu ifade etmişti.

2007 yılından bu yana Rusya'nın silah envanterinde yer alan ve 400 kilometre menzili olan S-400 füzeleri yüksek etkili koruma için tasarlanan bir sistem olarak tanımlanıyor.

Halihazırda Çin'e S-400 sevkiyatı yapan ve S-500'ü deneme aşamasına geçen Rusya'nın Türkiye'ye S-400 sevkiyatına Mart 2020'de başlaması bekleniyor.