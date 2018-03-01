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    S-400

    Rusya: Türkiye ile imzalanan S-400 anlaşması, her iki tarafı da memnun ediyor

    Sputnik
    Savunma
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri ve teknik iş birliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin, Türkiye ile imzaladıkları S-400 füze savunma sistemleri anlaşmasının her iki tarafı da memnun ettiğini söyledi.

    Rus ordusundan S-400'lü tatbikat
    © Sputnik/ Alexander Galperin
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    Rus basınına demeç veren Kojin, "Görüşmeleri tamamladık. Somut detaylara değinmek istemiyorum ancak tüm istekler göz önüne alındı ve en uygun çözüm bulundu" dedi.

    Rusya ve Türkiye, S-400 anlaşmasını aralık ayında imzalamıştı.

    Rus devlet şirketi Rostech Başkanı Sergey Çemezov ilk teslimatın Mart 2020'de gerçekleşeceğini söylemişti. Çemezov, Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 savunma füzelerinin değerinin 2.5 milyar dolar olduğu ifade etmişti.

    2007 yılından bu yana Rusya'nın silah envanterinde yer alan ve 400 kilometre menzili olan S-400 füzeleri yüksek etkili koruma için tasarlanan bir sistem olarak tanımlanıyor.

    Halihazırda Çin'e S-400 sevkiyatı yapan ve S-500'ü deneme aşamasına geçen Rusya'nın Türkiye'ye S-400 sevkiyatına Mart 2020'de başlaması bekleniyor.

     

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    Etiketler:
    S-400, Rostech, Sergey Çemezov, Vladimir Kojin, Türkiye, Rusya
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