Rusya: Türkiye ile imzalanan S-400 anlaşması, her iki tarafı da memnun ediyor

Rusya ve Türkiye, S-400 anlaşmasını aralık ayında imzalamıştı.
Rus devlet şirketi Rostech Başkanı Sergey Çemezov ilk teslimatın Mart 2020'de gerçekleşeceğini söylemişti. Çemezov, Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 savunma füzelerinin değerinin 2.5 milyar dolar olduğu ifade etmişti.
2007 yılından bu yana Rusya'nın silah envanterinde yer alan ve 400 kilometre menzili olan S-400 füzeleri yüksek etkili koruma için tasarlanan bir sistem olarak tanımlanıyor.
Halihazırda Çin'e S-400 sevkiyatı yapan ve S-500'ü deneme aşamasına geçen Rusya'nın Türkiye'ye S-400 sevkiyatına Mart 2020'de başlaması bekleniyor.
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