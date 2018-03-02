Savunma ve güvenlikte Rus-Türk iş birliği konuşuldu

Türkiye ve Rusya arasında siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda ortak çıkarların ilerletilmesine dayalı politikaların önemine işaret eden Diriöz, “Bu politikalar sayesinde, ülkelerimiz arasında karşılıklı güven ortamı tesis edilirken, iki ülke Karadeniz Havzası'nda ve Avrasya coğrafyasında istikrarın korunmasında ortaklaşa hareket etme imkanı buldular” dedi.
İki ülkenin birbirine duyduğu güvenin artmasıyla, siyasi ilişkilerin yeni ufuklar kazandığını vurgulayan Diriöz, “Ekonomik alanlarda iş birliğimiz de derinleşirken, ticari ve enerji alanlarında iş birliği de ilişkilerimizin itici gücü olmuştur” diye konuştu.
Açılışa REBTEK Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Gündüzpolat, Rusya Bilimler Akademisi Doğu Araştırmaları Enstitüsü Türkiye Bölümü Başkanı Natalya Ulçenko, çok sayıda Rus ve Türk şirketin temsilcisi ile akademisyen katıldı.
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