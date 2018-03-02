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    Rusya & NATO

    NATO: Putin'in ifadelerini not ettik

    © Sputnik/
    Savunma
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    NATO, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Federal Meclis üyelerine hitaben yaptığı konuşmadaki açıklamalara ilişkin, "Rusya'nın ittifak üyelerini tehdit eden açıklamaları kabul edilemez ve zarar vericidir" ifadelerini kullandı.

    Putin, Federal Meclis üyelerine sesleniyor
    © Sputnik/ Mikhail Klimentyev
    Putin, Rusya'nın yeni nükleer cephaneliğinin örtüsünü kaldırdı: Bizi dinleme zamanınız geldi
    NATO Sözcüsü Oana Lungescu, yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Putin'in 1 Mart konuşmasındaki ifadelerini not ettik" dedi.

    "Rusya'nın ittifak üyelerini tehdit eden açıklamaları kabul edilemez ve zarar vericidir" yorumunda bulunan Lungescu, NATO'nun füze savunma sisteminin Rusya'yı hedef almadığını birçok kez vurguladıklarını söyledi.

    Lungescu, NATO füze savunma sisteminin Avro-Atlantik bölgesinin dışından gelebilecek balistik füze tehditlerine karşı koruma sağladığını ileri sürdü.

    'YENİ BİR SOĞUK SAVAŞ YA DA SİLAHLANMA YARIŞI İSTEMİYORUZ'

    Putin, Federal Meclis üyelerine sesleniyor
    © Sputnik/ Grigori Sısoyev
    'Putin, yeni bir silahlanma yarışının fitilini ateşlemedi'
    NATO'nun her türlü tehdide karşı tüm müttefiklerini korumaya hazır bir savunma ittifakı olduğunu belirten Lungescu, "Yeni bir Soğuk Savaş ya da silahlanma yarışı istemiyoruz" ifadelerini kullandı. Lungescu, Rusya'nın Ukrayna'daki 'agresif faaliyetlerine ve askeri yığınağına karşı' NATO'nun hem caydırıcılık hem de diyaloğu ön planda tutan bir politika izlemeye devam edeceğini vurguladı.

    PUTİN 'RUSYA'YI ENGELLEYEMEDİNİZ' DEMİŞTİ

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün Federal Meclis üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, Rusya’nın yeni nükleer silahlar geliştirdiğini belirterek, “Bu silahlar arasında hava savunma sistemleri tarafından engellenemeyen, sınırsız menzilli, güdümlü nükleer füzeler ve nükleer başlıklı su altı drone'ları da var.” açıklamasında bulunmuştu. Rusya'nın geliştirdiği yeni silahların NATO'yu 'işe yaramaz' kıldığını ifade eden Putin, "15 yıldır silahlanma yarışını tetikleyen, tek taraflı avantajlar sağlamaya çalışan, ülkemizin kalkınmasını engellemek için yasa dışı kısıtlamalar ve yaptırımlar uygulayanlara sesleniyorum: Rusya'yı engelleyemediniz." ifadelerini kullanmıştı.

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    Etiketler:
    NATO, Oana Lungescu, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
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