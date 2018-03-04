Rusya’nın yeni silahı İngiliz basınında: ‘İblisin Gelini’

İngiliz Metro gazetesi, Rusya’nın hiçbir hava ve füze savunma sistemine yakalanmayan yeni hipersonik silahı Avangard için ‘İblisin Gelini’ adını önerdi.

Metro gazetesinde yayınlanan makalede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçen günkü Federal Meclis konuşmasında tanıttığı yeni silahların ‘Rusya’nın askeri olanaklarını sert bir şekilde güçlendirebilecek, uluslararası arenadaki durumunu sağlamlaştıracak ve yeni bir silahlanma yarışını tetikleyebilecek büyük teknolojik atılım’ olduklarını vurguladı.

Gazetedeki haberde, “Durdurulamayan ‘Avangard’ için kendi isim önerimizi sunmak isteriz — İblisin Gelini” ifadelerine yer verildi.

Putin’in konuşmasını ‘ürkütücü’ bulan gazete, Rus liderin halkına yeni silah için adı kendi bulması yönündeki önerisinin ‘kara mizah’ belirtisi olduğunu da ifade etti.