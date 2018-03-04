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    TSK destekli ÖSO savaşçısı-Raco

    TSK: Zeytin Dalı Harekatı'nda 2612 terörist etkisiz hale getirildi

    © REUTERS/ Khalil Ashawi
    Savunma
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    Konu:
    Türkiye’den Afrin’e harekat: Zeytin Dalı (361)
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    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) "Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2612 terörist etkisiz hale getirildi" açıklaması yaptı.

    Zeytin Dalı Afrin Raco
    © AA/ Behr el Halebi
    TSK'dan Afrin açıklaması: 2 bin 516 terörist etkisiz hale getirildi
    Harekat kapsamında PKK/KCK/PYD-YPG ve IŞİD mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor.

    Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilenlerin sayısının 2612 olduğu açıklandı.

    ​Dün ÖSO ve TSK uzun süren çatışmaların ardından Raco belde merkezini ve çevredeki köyleri almıştı.

    HACI HALİL KÖYÜ TEMİZLENDİ

    Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatının 44. gününde Afrin'in kuzeybatısındaki Raco beldesinin doğusunda bulunan Hacı Halil köyünü 'YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı'.

    AA'nın aktardığına göre TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana Afrin'de 2'si belde merkezi, 98'sı köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 21'i stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 128 noktayı ele geçirdi.

    DHA: PATLAYICI VE MAYINLARIN İMHASINA BAŞLANDI

    Doğan Haber Ajansı ÖSO güçlerinin girdiği Raco merkezinde kurulan bariyerlerin kaldırılmasına ve önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı ve mayınların imha edilmesine başlanıldığını duyurdu.

    Raco bölgesinde yer yer çatışmaların devam ettiği belirtildi.

    Konu:
    Türkiye’den Afrin’e harekat: Zeytin Dalı (361)

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    Etiketler:
    Zeytin Dalı Harekatı, YPG, TSK, ÖSO, Raco, Afrin, Suriye
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