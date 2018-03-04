TSK: Zeytin Dalı Harekatı'nda 2612 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) "Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2612 terörist etkisiz hale getirildi" açıklaması yaptı.

© AA/ Behr el Halebi TSK'dan Afrin açıklaması: 2 bin 516 terörist etkisiz hale getirildi

Harekat kapsamında PKK/KCK/PYD-YPG ve IŞİD mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor.

Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilenlerin sayısının 2612 olduğu açıklandı.

​Dün ÖSO ve TSK uzun süren çatışmaların ardından Raco belde merkezini ve çevredeki köyleri almıştı.

HACI HALİL KÖYÜ TEMİZLENDİ

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatının 44. gününde Afrin'in kuzeybatısındaki Raco beldesinin doğusunda bulunan Hacı Halil köyünü 'YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı'.

AA'nın aktardığına göre TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana Afrin'de 2'si belde merkezi, 98'sı köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 21'i stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 128 noktayı ele geçirdi.

DHA: PATLAYICI VE MAYINLARIN İMHASINA BAŞLANDI

Doğan Haber Ajansı ÖSO güçlerinin girdiği Raco merkezinde kurulan bariyerlerin kaldırılmasına ve önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı ve mayınların imha edilmesine başlanıldığını duyurdu.

Raco bölgesinde yer yer çatışmaların devam ettiği belirtildi.