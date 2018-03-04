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    İsrail-ABD-tatbikat

    İsrail ve ABD, kapsamlı hava ve füze savunma tatbikatına başlıyor

    © AFP 2018/ GIL COHEN-MAGEN
    Savunma
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    İsrail ve ABD, bugün her iki ülkeden 4500 askerin katılımıyla hava ve füze savunma tatbikatına başlıyor.

    Kudüs- İsrail- ABD
    © AFP 2018/ AHMAD GHARABLI
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    İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre İsrail ve ABD, 'Juniper Cobra' adlı hava savunma ve füze savunma tatbikatı düzenleyecek.

    'FÜZE SALDIRISI TEHDİTLERİNE KARŞI EŞSİZ BİR İŞBİRLİĞİ İMKANI SUNUYOR'

    Tatbikatın önceden planlanmış bir etkinlik olduğunu ve jeopolitik gelişmelerle bir ilgisi bulunmadığını kaydeden İsrail ordusu, tatbikatın füze saldırısı tehditlerine karşı koymak için 'eşsiz bir işbirliği' imkanı sunduğunu vurguladı.

    'PATRIOT, DEMİR KUBBE VE DAVUT'UN SAPANI TATBİKATTA KULLANILACAK'

    "Tatbikata daimi olarak Avrupa'da konuşlu 2500 ABD askeriyle İsrail'in hava savunma, lojistik, tıbbi ve diğer birliklerinden 2000 asker katılıyor" diye devam eden açıklamada, Patriot, Arrow, Demir Kubbe ve geçen yıl İsrail ordusunun kullanımına sunulan Davut'un Sapanı gibi tüm temel füze savunma komplekslerinin kullanılacağı ifade edildi.

    Ana safhası 15 Mart'a kadar sürecek olan tatbikatın diğer ortak faaliyetleri ay sonuna kadar devam edecek. Juniper Cobra tatbikatı, İsrail'de 2001 yılından beri 9. kez düzenleniyor.

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    Etiketler:
    Askeri tatbikat, Juniper Cobra, ABD, İsrail
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