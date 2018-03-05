Rus ordusundan İskender-M ile gövde gösterisi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Batı Askeri Bölgesi'ne bağlı füze birliklerinde görevli askerler, Astrahan Bölgesi'ndeki Kapustin Yar Devlet Merkez Poligonu'ndan fırlatılan İskender-M balistik füzelerini başarıyla test etti.

Füzeler, 100 kilometreden daha uzak mesafedeki hedefleri yüksek isabetle imha etti.

© Sputnik/ Vitaliy Timkiv Rus ordusundan İskender-M füzeleriyle taktik tatbikat 9

NATO'nun 'SS-26 Stone' olarak adlandırdığı, yüksek hareket ve manevra kabiliyetine sahip İskender-M taktik füzeleri sadece 20 dakikada operasyonlara hazır hale gelebiliyor. 500 kilometrelik menzile sahip bu sistemler, Sovyetler Birliği ve ABD arasında 1987'de imzalanan Orta Menzilli Nükleer Silah Anlaşması'nın ardından kullanımdan kaldırılan OTR-23 Oka sistemlerinin yerini almıştı.