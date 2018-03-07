Irak: Rus silahları IŞİD’e karşı zafer kazanmamıza yardım etti

Irak’ın Rusya Büyükelçisi Haydar Mansur Hadi, Sputnik’e verdiği röportajda, ABD’den Irak’ın S-400 sistemlerini satın alması konusunda gelebilecek uyarılara da değindi. Hadi, Irak ile ABD arasında bulunan stratejik anlaşma kapsamında Washington ile çok iyi ilişkiler kurulduğuna dikkat çekti.

Iraklı diplomat, “Aynı zamanda Rusya’yla da harika ilişkilerimiz var. Fakat Irak yönetimi bu kararı kendi alacak. Irak ve yönetimi, kendi topraklarına iç ve dış tehditlerden koruma sağlaması gerektiğine dayanarak hareket etmeli. Eğer Irak bu sistemi satın almaya karar verirse uluslararası toplum Bağdat’ın kararına saygı duyacak. Eğer ABD’den bir takım itirazlar gelecek olursa zorlukları diplomatik yollardan aşmaya çalışacağız. Şimdilik bu konuda herhangi bir karar alış değiliz” diye konuştu.

'IRAKLI KOMUTANLARIN BİR KISMI RUSYA'DA EĞİTİM GÖRDÜ'

Irak’taki bazı Amerikan silahlarının Rus menşeili olanlarla değiştirilmesi yönündeki soruyu yanıtlayan Hadi, şöyle konuştu: “Değişim söz konusu değil. Amerikalılarla iyi ilişkiler içerisindeyiz. Fakat Irak’ın askeri cephaneliğinin büyük bir kısmı Sovyetler Birliği’nde üretilen silahlardan oluşuyor. Irak ile Rusya arasında imzalanmış 4 milyar dolarlık silah satış kontratları bulunuyor ve bu kontratlar hala uygulanıyor. Rus silahlarının IŞİD’e karşı zafer kazanmamızın nedenlerinden biri olduğu şüphe götürmez. Iraklı komutanların bir kısmı Rusya’da eğitim gördü. Rusya ile aramızda askeri alanda eskilere dayalı ilişkilerimiz var.”