‘Rusya dışındaki ülkeler İskender-M muadillerine en erken 2025’te kavuşacak’

Rusya Kara Kuvvetleri Komutanı Oleg Salyukov, diğer ülkelerin Rus yapımı İskender-M taktik balistik füze sistemlerinin muadillerine en erken 2025 yılına kadar sahip olabileceklerini söyledi.

© Sputnik/ Pavel Lisitcin Rus ordusundan İskender-M ile gövde gösterisi

Rusya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Oleg Salyukov, Savunma Bakanlığı'nın resmi yayın organı 'Krasnaya Zvezda' gazetesine verdiği röportajda, Rus ordusunun füze birliklerinin ellerindeki eskiyen Toçka-U taktik füzelerinin modern İskender-M füzeleriyle değiştirildiğini, şimdiye kadar 10 füze bataryasının orduya teslim edildiğini kaydetti.

Salyukov, “Söz konusu füze sistemi hem balistik, hem de mevcut ve gelecekte üretilmesi beklenen füze savunma sistemlerinin kalkanını aşabilen seyir füzeleri fırlatabilen hassas ve etkili bir silah” diye konuştu.

NATO'nun 'SS-26 Stone' olarak adlandırdığı, yüksek hareket ve manevra kabiliyetine sahip İskender-M taktik füzeleri, 500 kilometrelik menzildeki füze sistemleri, çok namlulu roketatarlar, topçu sistemleri, havalimanlarında konuşlanmış uçak ve helikopterler gibi küçük boyutlu hedefleri, ayrıca komuta ve iletişim merkezlerini imha etmeyi amaçlıyor.