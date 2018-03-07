Rus ordusu neden tekerlekli tanklara ihtiyaç duyuyor?

Rus silah yapımcıları yeni bir zırhlı aracın üzerinde çalışıyor. Rus askeri endüstri şirketi VPK Genel Müdürü Aleksandr Krasovitskiy, ‘Bumerang’ adlı tekerlekli zırhlı aracın platformunda en kısa zamanda yeni bir tank geliştirileceğini söyledi.

Geliştirilen yeni tekerlekli tankın hem terör yanlılarına karşı operasyonlarda, hem de genel olarak orduda etkili bir şekilde kullanılabileceği belirtiliyor.

Sputnik, geliştirilen tekerlekli tankın klasik paletli ‘kardeşlerine’ göre hangi avantajlara sahip olduğunu araştırdı.

DAHA HIZLI, DAHA HAREKETLİ

360 derece dönebilen tank kulesiyle donatılan tekerlekli zırhlı araçlar, klasik paletli tanklara göre daha az korunmuş olsa da, bu ‘kardeşlerini’ hız ve manevra kabiliyeti bakımından oldukça üstün. Tekerlekli tanklar, kara kuvvetlerinin ana vurucu kuvveti olan panelli tankların yerine tam anlamıyla geçemiyor, fakat paletli tanklara göre uzak mesafelere daha kolay bir şekilde nakledilebiliyor.

Rus ‘Arsenal Oteçestva' dergisinin genel yayın yönetmeni Viktor Murahovskiy, bir yerden farklı bir yere nakledilen zırhlı araçların tüm araçların ilerleyebildiği hızla hareket etmek durumunda olduğunu söyledi. Murahovskiy, “Bir konvoy tarafından günlük olarak geçilebilen bir mesafe var. Paletli araçlardan oluşan veya karma konvoylar için bu mesafe günde 300 kilometredir. Sadece tekerlekli araçların bulunduğu bir konvoy ise, otoyolları kullandığı için en az iki katı hızla ilerleyebiliyor” diye konuştu.

100 BİN KİLOMETRELİK MESAFELERİ KAT EDEBİLİYOR

© Fotoğraf: Twitter İnsansız tank için ilk adım

Tekerlekli tankların paletli zırhlılara göre daha az bozulduğuna da dikkat çeken Murahovskiy, paletli bir tankın yaklaşık olarak 10 bin kilometrede bir bozuluyorsa topu bulunan tekerlekli bir aracın 100 bin kilometrelik mesafeleri dahi kat edebildiğini ifade etti.

Rus uzman, “Bu olanakların çok yararlı olabileceği birçok stratejik yön mevcut, örneğin Orta Asya. Terör oluşumlarıyla mücadele etmek gerektiğinde birliklerimizi bin kilometreyi aşan derinliğe sevk etmemiz gerekecek. Oradaki demiryollarının geçiş kapasitesi, ılımlı bir deyişle çok düşük. Büyük bir grubun havadan gönderilmesine de olanak yok. Geriye yollar kalıyor ve dediğimiz gibi bu yollarda tekerlekli araçlar çok daha avantajlı durumda” ifadelerini kullandı.

Bumerang platformunda üretilecek yeni tankların suda yüzebileceklerine de dikkat çeken Murahovskiy, ön hazırlık ve keşif çalışması yapılmadan su engellerini aşabilen söz konusu araçların bu özelliğiyle de paletli tanklara göre daha avantajlı olduklarını ifade etti.

EN BÜYÜK KALİBRE

Tekerlekli tanklar NATO ülkelerinin ve Asya bölgesindeki ülkelerin birçoğunda kullanılıyor. Amerikan yapımı M1128 MGS, Fransız AMX-10RC zırhlıları, Japon MCV’ler ve İtalyan menşeili Centauro’lar tekerlekli tanklar sınıfına dâhil edilebilir. Tüm bu araçlarda, M1 Abrams tanklarında kullanılan toplara benzer özelliklere sahip 105 milimetrelik toplar kullanılmış. Rusya’nın geliştirdiği yeni tekerlekli tankın kalibresinin ne olacağı bilinmese de, uzmanlara göre silah yapımcılarının çok fazla bir seçeneği olmadığını belirtiyor.

Murahovskiy, “Mantıklı düşüncelere dayanarak, Bumerang platformuna Sprut-SDM mobil tanksavar topunun donatıldığı 125 milimetrelik top ünitesinin kurulacağını düşünüyorum. Bu yeterince hızlı yapılabilir. O zaman yeni araç gerçekten benzersiz olacak. Dünyada hem ana muharebe tankındaki silahlara sahip olan, hem de aynı zamanda suda yüzebilen tekerlekli tank yok” diye konuştu.