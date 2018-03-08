ABD, Karadeniz’de yeni elektronik harp sistemini test etti

Block II’nin, elektronik savaş araçlarını iyileştirme programı SEWIP kapsamında modernize edildiği kaydedilen haberde, bu aracın Block III’ü geliştirmede temel alındığı belirtilerek, “Eğer Block II geminin kulakları ise Block III yumrukları olacak” dendi.
Yörük Işık isimli Twitter kullanıcısının yayınladığı fotoğraflar, haberi doğrular nitelikte.
Yörük Işık, “USS Carney’de yeni AN/SLQ-32V6 sistemi: ABD Donanması, DDG-64’ü Lockheed Martin şirketinin SEWIP programı kapsamında modernize edilen Block II ile donattı. Bu, USS Carney için füze tehdidine karşı mücadelede önemli bir elektronik koruma sistemi yenilemesi. USS Carney, dün Türk Boğazlarını geçerek Akdeniz’e geçti” diye yazdı.
New AN/SLQ-32(V)6 on USS Carney: @USNavy installed @LockheedMartin SEWIP Block 2 System on DDG64. This is a significant upgrade to USS Carney’s electronic warfare defenses against anti-ship missiles threats. USS Carney transited the Turkish Straits yesterday towards Mediterranean pic.twitter.com/YibXSJB7YT— Yörük Işık (@YorukIsik) March 4, 2018
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