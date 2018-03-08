NATO komutanı: Rusya, Türkiye ile İttifak arasındaki ihtilaflardan istifade ediyor

NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti, Rusya'nın İttifak ile Türkiye arasındaki ihtilaflardan faydalandığını ve bunu güveni zedelemek için kullanabileceğini söyledi.

ABD Kongresi Silahlı Kuvvetler Komitesi'ne Türk-Rus yakınlaşmasıyla ilgili bir mektup gönderen Scaparrotti, "Rusya, Türkiye ve NATO müttefikleri arasındaki siyasi tartışmalardan istifa ediyor. Rusya, bu durumu taraflar arasındaki güveni ve birliği zedelemek için kullanabilir" ifadelerini kullandı.

Scaparrotti, kendisine bağlı ABD Avrupa Kuvvetler Komutanlığı'nın Ankara ve Washington arasındaki ilişkileri koruyacağını ve pekiştireceğini de kaydetti.

'TÜRKİYE İKİ MEYDAN OKUMAYLA KARŞI KARŞIYA'

Öte yandan Scaparotti, günümüzde Türkiye'nin güvenlik alanında iki temel meydan okumayla karşı karşıya olduğunu öne sürdü.

ABD'li general, bunların Rusya'nın yıkıcı faaliyetleri ile IŞİD'in yarattığı terör tehdidi olduğunu savundu.