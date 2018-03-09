ABD: Denizaltılarımız Rusya’yı imha edebilecek kabiliyette

ABD Stratejik Kuvvetler (STRATCOM) Komutanı Orgeneral John Hyten, Washington’un Rusya tarafından yapılabilecek her saldırıya yanıt verebileceğini belirtti.

© AFP 2018/ George OURFALIAN Rus denizaltı Velikiy Novgorod, Deyr ez zor'daki IŞİD mevzilerini vurdu

Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu'nda konuşan Orgeneral Hyten, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Federal Meclis konuşması sırasında duyurduğu yeni silah sistemleriyle ilgili açıklamalarını değerlendirdi.

“Mevcut tüm tehditlere yanıt vermeye hazırız ve hiç kimse bundan şüphe duymamalı” diyen Hyten, ABD’ye yönelik yoğun bir saldırının dışında Rusya’nın Washington’un cevap veremeyeceği herhangi bir şeyi yapamayacağından emin olduğunu söyledi.

'DENİZALTILARIMIZIN NEREDE BULUNDUKLARINI BİLMİYORLAR'

Orgeneral Hyten, “Bizim denizaltılarımızın nerde bulunduklarını bilmiyorlar, eğer bu yoldan gidecek olursak onlar (denizaltılarımız) onların ülkesini (Rusya’yı) imha edebilecek kabiliyette” ifadelerini kullandı.

Daha önce bir grup senatör, Putin’in Rusya’nın yeni silah sistemlerini tanıttığı Federal Meclis konuşmasının ardından ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’a Rusya ile stratejik denge konusunda diyalog başlatma çağrısı yapmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), yeni Ulusal Savunma Stratejisi’nde ABD’nin güvenliğini en çok tehdit eden ülkelerin Çin, Rusya, Kuzey Kore ve İran’ın olduğunu belirtmişti.