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    Curtis Scaparrotti

    Pentagon: ABD, 2025’e doğru Avrupa’da Rusya’ya karşı üstünlüğünü kaybedebilir

    © AFP 2018/ Marijan Murat / dpa
    Savunma
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    ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD’nin Avrupa’daki birliklerinin 2025’e doğru Rusya’ya karşı askeri üstünlüğünü kaybedebileceğini duyurdu.

    Pentagon
    © AFP 2018/
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    ABD merkezli internet dergisi Defense One’ın aktardığına göre NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti, Rusya’nın ordusunda devam eden modernizasyonun hızına dikkat çekti. Scaparrotti, “Rus askerlerin gerçekleştirdikleri modernizasyonun hızına bakılırsa biz, silahlı kuvvetlerimizin yenileme temposunu düşürmeyi göze alamayız. Aksi halde onlar 2025’e kadar ordumuzun egemenliğine neredeyse bütün alanlarda meydan okuyacaklar” diye konuştu.

    Rusya’nın Arktik bölgedeki deniz yollarının üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarına da dikkat çeken Scaparrotti, ‘Moskova’nın eğer isterse 2-3 yıl içerisinde Kuzey Deniz Yolu’nun üzerinde kontrol kurabileceğini, oysa ABD’nin bu yönde geride kaldığını’ vurguladı.

    'PENTAGON, 'AVRUPA CAYDIRICILIK İNİSİYATİFİ' İÇİN 6.5 MİLYAR DOLAR TALEP ETTİ'

    Defence One, Pentagon Avrupa Kuvvetler Komutanlığı’nın (EUCOM) Rusya’yı askeri açıdan caydırmaya yönelik ‘Avrupa Caydırıcılık İnisiyatifini’ finanse etmek için geçen yılın 2 kat fazlası olan 6.5 milyar dolar talep ettiğini, bu paraların ‘hava, kara ve deniz kuvvetlerinin savaşa hazır olma düzeyinin’ yükseltilmesi için harcanmasının planlandığını ifade etti.

    Analiz merkezi Rand Corporation’ın daha önce yayınladığı raporu hatırlatan dergi, söz konusu belgeye göre Rusya’nın son 10 yıl içerisinde NATO’yla arasında olan teknolojik uçurumu azalttığını, Moskova’nın aynı zamanda Avrupa grubunu büyütmeye devam ettiğini ve Suriye’de askeri deneyimlerini arttırdığını kaydetti.

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    Etiketler:
    ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Curtis M. Scaparrotti, Avrupa, Rusya, ABD
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