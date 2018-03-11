Rusya, Putin’in bahsettiği hipersonik füzenin fırlatılma görüntülerini paylaştı

Rusya Savunma Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 'hiçbir füze savunma sistemi tarafından yakalamadığını' söylediği Kinjal (Hançer) isimli hipersonik füzenin yeni testlerinden görüntüler yayınladı.

Bakanlık tarafından yayınlanan görüntülerde Mig-31 tipi bir savaş uçağının, havadan atılabilen bir Kinjal füzesini hedefine fırlattığı görülüyor.

Rusya’nın bu yeni silahından ilk olarak Devlet Başkanı Vladimir Putin bahsetmişti.

Putin, Federal Meclis’in üyelerine hitaben yaptığı bir konuşmada, hipersonik bir silah olan Kinjal için, “Hızları, bu füzeleri günümüzün hava savunma ve füze savunma sistemlerine karşı yenilmez kılıyor” demişti.

Putin, ‘dünyada herhangi bir benzerinin olmadığını’ söylediği Kinjal füzelerinin testlerinin başarıyla yapıldığını da kaydetmişti.

Rusya liderinin verdiği bilgilere göre, Kinjal füzeleri sesten 10 kat daha hızlı hareket ediyor. Uçuşu sırasında manevra yapabilen tüm mevcut savunma ve füze sistemlerini aşabilen bu füzeler ayrıca, 2 bin kilometreye kadarki hedeflere nükleer ve konvansiyonel başlıklar taşıyabiliyor.