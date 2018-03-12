Putin'in yardımcısı Kojin: Yunanistan'la Kıbrıs, Rusya'yla yeni silah görüşmeleri yapıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin, Yunanistan ve Kıbrıs'ın yeni silah teslimatı anlaşmaları konusunda Rusya ile görüşmeler gerçekleştirmekte olduğunu söyledi.

Rossiya 24 televizyonunda konuşan Kojin “Yunanistan ve Kıbrıs, yalnızca AB'ye değil NATO’ya da üye ülkeler. Bu nedenle bizden kesinlikle uzak durmaları gerekiyormuş gibi görünüyor. Ancak böyle bir şey yok. Zamanında Yunanistan’a da Kıbrıs’a da hava savunma sistemleri sevkiyatı yaptık. Şimdi de görüşmeler gerçekleştiriliyor. Üstelik iki taraf da yeni taleplerle geldi” dedi.

Yunanistan ve Kıbrıs'la yapılan görüşmelerle ilgili ayrıntıları vermeyen Kojin, Bulgaristan ve Çekya ile de 'küçük sözleşmeler'i uygulamakta olduklarını, Sırbistan’dan da taleplerin geldiğini ekledi.