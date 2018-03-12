Kojin: Irak'taki zırhlı tank tugayını Rus silahlarıyla donatıyoruz

© Sputnik/ Ministry of Defence of the Russian Federation Rusya: İran'da S-300'ler için özel servis merkezi kuracağız

Rus basınına demeç veren Kojin, "Irak, bizim geleneksel partnerimiz ve Rus silahı siparişi bakımından potansiyelini artırıyor. Irak'taki zırhlı tank tugayının tamamını Rus teçhizatıyla donatıyoruz. Yaptığımız sevkiyat, Irak'ın savunma kapasitesini ciddi biçimde artıracak" ifadelerini kullandı.

'SADECE MEŞRU HÜKÜMETLERLE ÇALIŞIYORUZ'

Irak örneğinde olduğu gibi Rusya'nın gayrimeşru yapılarla hiçbir zaman işbirliği yapmadığının da altını çizen Kojin, "Biz her zaman ülkelerin sadece meşru hükümetleriyle çalışıyoruz ve anlaşma imzalıyoruz" diye ekledi.