Rusya, SS-18 Satan füzelerini ıskartaya çıkarıyor

© Sputnik/ Vladimir Fedorenko Rusya, yeni ağır füze denemelerine hazır

Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi yayın organı 'Krasnaya Zvezda' gazetesine konuşan Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Yuriy Borisov, Voyevoda füzelerinin ömrünün sonuna geldiğini ifade etti.

Borisov, Voyevoda'nın 1980'li yılların sonunda geliştirildiğini ve sistemin yaşlandığını kaydederek kısa süre sonra Voyevoda füzelerini ıskartaya çıkarmaya başlayacaklarının altını çizdi.

'VOYEVODA'NIN YERİNİ SARMAT ALACAK'

Borisov, Voyevoda yerine daha yüksek enerji imkanlarına sahip Sarmat füzelerini geliştirdiklerini de sözlerini şöyle sürdürdü: "Sarmat füzeleri tüm yönlerden fırlatılabiliyor. Voyevoda'ya kıyasla kullanım menzili çok daha fazla olan Sarmat'lar, hem Kuzey hem de Güney kutbu üzerinden seyredebiliyor. Ciddi miktarda yük yükleme imkanı, kurmaca hedeflerle birlikte tüm olası füze savunma unsurlarını ekarte edebilen farklı savaş başlıkları kullanmamıza imkan sunuyor."

© Sputnik/ Grigori Sısoyev ‘Sarmat füzesi ile ilgili sızdırılan bilgi özellikle ABD içindi’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1 Mart'taki Federal Meclis konuşmasında Rus uzmanların geliştirdiği 'yenilmez' silah sistemlerinden söz etmişti.

Rus liderin tanıttığı silahlardan biri, kıtalararası füze Sarmat'tı.

Putin, Sarmat'ın ağırlığının 200 tonu geçtiğini, bu silahın füze savunma sistemlerine görünmediğini ve hipersonik olanlar da dahil olmak üzere nükleer başlıklar taşıyabildiğini söyleyerek, Sarmat füzelerinin denemelerinin aktif safhasına geçtiklerini vurgulamıştı.