Lavrov ve Çavuşoğlu, Türkiye’ye S-400 anlaşmasını konuşacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Lavrov ve Çavuşoğlu’nun görüşmesiyle ilgili “Taraflar Türkiye’ye S-400 Triumf füze savunma sisteminin sevkiyatına yönelik anlaşmanın uygulanmasına yönelik gidişatın yanı sıra askeri teknik işbirliği konusundaki mevcut ve olası projeleri ele alacak” ifadeleri kullanıldı.

Çavuşoğlu 6. Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısına katılacak.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova daha önce yaptığı açıklamada tarafların Suriye’deki durumu, Soçi’deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ni ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısının hazırlığını ele alacağını söylemişti.