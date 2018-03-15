Lavrov: Türkiye'ye S-400 teslimatı Rusya için risk taşımıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'ye yapılması planlanan S-400 hava savunma sistemi teslimatının Rusya için herhangi bir risk oluşturmadığını söyledi.

Lavrov, başkent Moskova'da katıldığı bir konferansta, 'Rusya'ya bir dost bir düşman olan Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemi sevk etmenin Rusya için riskli olup olmadığı' sorusu karşısında, "Bu konuda endişelenmemiz gerektiğini düşünmüyorum" dedi.

Lavrov ayrıca, "Komşuların birbiriyle düşman olmaması gerektiğine eminim" diye ekledi.

Rus Dışişleri Bakanı, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile Moskova'da dün yaptığı görüşmenin ardından Türkiye'nin isteği üzerine bu ülkeye S-400 bataryaları teslimatını hızlandıracaklarını söylemişti.

Lavrov'dan önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin de Türkiye ile yapılan sözleşmeyi hayata geçirmeye başlayacaklarını ve S-400 füzelerinin Türkiye'ye 2020 yılının başlarında teslim edeceklerini söylemişti.

Dünyada kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem kruz hem de balistik füzeleri imha edebiliyor.

Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa 30 kilometre olan bu sistem ayrıca her hedefe iki füze kilitleyerek eş zamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor.

Sevk edilmeleri halinde, Türkiye S-400 bataryalarına sahip ilk NATO ülkesi olacak.