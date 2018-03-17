AA: TSK birlikleri Afrin'in kuzeyinde buluştu

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı 57. gününde devam ediyor.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Afrin harekat alanında doğudan batıya ve batıdan doğuya ilerleyen birliklerin Afrin'in kuzeyinde buluştukları belirtildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Afrin harekat alanında doğudan batıya ve batıdan doğuya ilerleyen birliklerin Afrin'in kuzeyinde buluştukları bildirildi
Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı 57. gününde devam ediyor.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Afrin harekat alanında doğudan batıya ve batıdan doğuya ilerleyen birliklerin Afrin'in kuzeyinde buluştukları belirtildi.
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