ABD’li uzmanlardan yeni buluş: Tankları görünmez yapan duman bombası

ABD'nin Maryland eyaletinde yer alan ABD ordusuna bağlı Edgewood Kimyasal Biyoloji Merkezi'nden (ECBC) araştırmacı Zach Zander, "İdeal şartlarda belirli elektromanyetik ışınlanma aralıklarında koruma için ayrı aygıtlar kullanmak yerine, tüm dalga türlerini bir kerede devre dışı bırakacak bir duman bombası yaratmak istiyoruz. Bu piyade birlikleri için de son derece önemli, askerler bu durumda üzerlerinde daha az donanım taşıyacak, sonuçta (5 bombanın özelliğini taşıyan) tek bir bomba, 5 bombaya göre daha hafif" açıklamasında bulundu.
HEDEFE KİLİTLENME SİSTEMİNE KARŞI AKTİF VE PASİF KORUMA
Geliştirilen modern tanksavar ve uçaksavar füzelerin nerdeyse tümünün üzerinde hedefe kilitlenme sistemlerinin olduğu biliniyor. Bu tür güdümlü füzelere karşı hedefi çeşitli yöntemlerle koruyan ve füzeler için görünmez hale getiren aktif ve pasif koruma sistemleri geliştirildi.
Zander, şu anda kullanılan savunma sistemlerinin ortak bir kusuruna işaret ederek, söz konusu sistemlerin füzelere karşı hedefleri tek bir ışınlamaya karşı görünmezlik sağladığını, örneğin optik görünmezlik sağlarken füzenin kızılötesi ‘görüşünü' ise engelleyemediğini vurguladı.
KIZILÖTESİ IŞINLARI YUTUYOR
Zander ve ekibi, söz konusu sorunu çözmek için yapısı arı peteğine benzeyen ve yüksek mukavemet sağlayan yeni gözenekli bir polimer malzeme kullandı. Malzemedeki gözeneklerin çeşitli özelliklere sahip farklı maddelerle doldurulabileceğini fark eden araştırmacılar, normal ışınları bloke eden bir malzemenin gözeneklerini kızılötesi ışınları yutma özelliği olan zirkonyum nano parçacıklarıyla doldurdu.
İLK DENEMELER BAŞARILI
Yapılan ilk denemeler, uzmanların fikrinin uygulanabilir olduğunu gösterdi. Araştırmacılar şimdi de ‘kompozit' bombaya, diğer ışınlama tiplerini de devre dışı bırakan maddeleri katmak için çabalarını sürdürüyor.
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