Pentagon'dan itiraf: Rusya’nın hipersonik silahlarına karşı koymak zor

ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon), Washington’un Rusya’nın hipersonik silahlarına doğrudan karşı koyacak silahlara sahip olmadığı yönünde bir açıklama geldi.

ABD Stratejik Kuvvetler (STRATCOM) Komutanı Orgeneral John Hyten, Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu'nda yaptığı konuşmada ABD’yi hipersonik silahlardan doğrudan koruyabilecek savunma sistemlerine sahip olmadığını belirtti.

Business Insider gazetesinin sözlerini aktardığı Orgeneral Hyten, ABD’nin tek koruma yönteminin nükleer cephanelikten ve silahlardan oluşan caydırma kuvvetlerinin olduğunu ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu ayın başında yaptığı Federal Meclis konuşmasında Rusya'nın geliştirdiği yeni kıtalararası füze Sarmat'ın füze savunma sistemlerine görünmediğini ve hipersonik olanlar da dâhil olmak üzere nükleer başlıklar taşıyabildiğini, ayrıca füze denemelerinin aktif safhasına geçildiğini açıklamıştı.

NATO SARMAT FÜZESİNİ 'ŞEYTAN-2' OLARAK NİTELENDİRDİ

NATO tarafından Şeytan-2 olarak nitelenen Sarmat füzesi 200 ton ağırlığında, 35 metre uzunluğunda ve 20’dan fazla nükleer savaş başlığı taşıyabiliyor. Füzenin en önemli özelliği ise hedefleri her açıdan vurmasını sağlayan uzun menzili. Füze, bu özelliği nedeniyle Güney Kutbu üzerinden dahi uçup hedefe ulaşabiliyor.

Füzenin ilk testi 2017 yılı sonunda başarıyla gerçekleşmişti.