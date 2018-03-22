Rus Karadeniz Filosu yeni deniz araçlarıyla artık daha güçlü

Rusya Kardeniz Filosu'ndan yapılan açıklamada, 2015’ten bu yana ‘Amiral Grigoroviç' ve ‘Amiral Essen’ adlı iki fırkateynin, kruz füzeli 6 adet denizaltının ve 10’un üzerinde devriye botunun donanma kuvvetlerine katıldığı belirtildi.

Rusya Karadeniz Filosu Komutanı Amiral Aleksandr Vitko, Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi yayın organı 'Krasnaya Zvezda' gazetesine verdiği demeçte bu deniz araçlarının dışında Karadeniz Filosuna ayrıca 2 adet yeni nesil römorkör, modüler dalış platformları, yüzer vinç ve diğer destek gemilerinin katıldığını, söz konusu araçların beklemeden Akdeniz ve Karadeniz’de göreve başladığını ifade etti.

Vitko, “Bu yılı özetlemek için henüz erken, 2017 eğitim yılıysa bizim için önceki yıllara göre daha yoğun geçti. Gemi mürettebatlarının sefer halinde geçirdikleri zaman, planlanan göstergeleri iki kat geçti, ayrıca denizaltı mürettebatları ilk kez buna önemli katkıda bulundu” diye konuştu.

Filoya katılan proje 636.3 kapsamındaki 6 adet yeni denizaltıda görev alacak mürettebat oluşturma işlemlerinin tamamlandığını belirten Vitko, “Bu nedenle Karadeniz Filosu’nun su altı kuvvetlerinin yeniden canlandığını söylemek mümkün” ifadelerini kullandı.