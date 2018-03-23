‘Rusya’ya saldırı’ tatbikatını yapan ABD denizaltısı buzlara sıkıştı

© Fotoğraf: Ekran Görüntüsü ABD’de insansız denizaltı avcısı test edildi

Olay geçen hafta yaşandı. ABD Donanması’nın dergisi Navy Currents Magazine, USS Hartford denizaltısının Arktik bölgede eğitim atışları yaptığı sırada buzlara sıkıştığını belirtti.

NATO’nun planına göre, Hartford ve Connecticut denizaltıları yüzeye çıkarak düşmana karşı hayali füze saldırısında bulunmalıydı ancak Arktik buzlarla baş edemedi.

Bu arada sosyal medya kullanıcıları, ABD’nin Rusya’yı yeni silah türü olan Arktik buzu geliştirmekle suçlayabileceği yönünde espri yaptı.

Los Angeles-class fast-attack submarine USS Hartford (SSN 768) breaks through the ice during Ice Exercise (ICEX) 2018. #ICEX 2018 is a 5-week exercise for the @USNavy to assess its operational readiness and advance its understanding of the Arctic. pic.twitter.com/uDqxZX3DfB — NavyCurrentsMagazine (@navycurrents) March 16, 2018

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