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    ABD- Rusya- Bayrak

    Amerikan Ordusu Siber Enstitüsü, Rusya'nın ABD'yi yendiği çizgi roman şeklinde el kitabı yayımladı

    © AP Photo/ Ivan Sekretarev
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    Amerikan Ordusu Siber Enstitüsü’nün (ACI), NATO güçlerinin Rusya ile çatışmayı kaybettiğini çizgi roman yöntemiyle anlatan bir el kitabı yayımladığı belirtildi.

    Elektrik ve Elektronik Mühendisler Enstitüsü'nün aylık olarak yayınladığı IEEE Spectrum dergisinde yayımlanan haberde, çizgi resimlerin yer aldığı el kitabının Amerikan askerlerini geleceğin savaşları hakkında düşündürmek ve onlara bu tür çatışmalara ne şekilde hazırlık yapılması gerektiğini anlatmak amacıyla hazırlandığı kaydedildi.

    Çizgi romanda anlatılan öyküye göre 2027'de Moldova ve Romanya birleşmeye karar veriyor ve böylelikle Rusya'nın kırmızı çizgisini aşıyor. Gerilim, o anda sınırın iki tarafında da hem NATO güçlerinin, hem de Rus ordusunun tatbikat yapıyor olması nedeniyle iyice tırmanıyor ve robotların da savaşa katılmasıyla kapsamlı bir çatışmaya dönüşüyor.

    RUS BİRLİKLERİ AMERİKAN KONSOLOSLUĞUNU İŞGAL EDİYOR

    Çatışma, Rusya'nın teknolojik savaş imkânları sayesinde hızlı bir şekilde gelişiyor, Moskova önce karşı tarafın insansız hava araçlarını (İHA) vuruyor, ardından da NATO tanklarına saldırıyor. Senaryoya göre Rus birlikleri, sahil kentlerden birinde bulunan Amerikan Konsolosluğu'nu işgal ediyor.

    ACI yetkililerinden Yarbay Natalie Vanatta, "Misyonumuz, ordu için stratejik bir sürprizi önlemekten ibaret" açıklamasında bulundu.

    El kitabının hem sıradan askerler, hem de genç subaylar için hazırlandığını söyleyen Vanatta, kitapçığın formatı olağandışı gelse de çizgi romanların askerlere ‘anlaşılmaz şeyleri birçok yönden anlamalarına' yardım ettiğini belirtti.

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    Etiketler:
    IEEE Spectrum dergisi, NATO, Natalie Vanatta, ABD, Rusya
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