Türkiye hangi şartlarda nükleer silaha sahip olmak ister?

İlk yerli üretim Türk balistik füze denemelerini değerlendiren Rus uzman Boris Rojin, Türkiye'nin modern füze sistemlerini geliştirme yönünde politik hazırlık sergilediğini söyledi ve şu yorumda bulundu:

'TÜRKİYE KENDİ SAVUNMA SANAYİSİNİ GELİŞTİRİYOR'

© AA/ Rauf Maltaş Yerli helikopter ATAK'ın tanıtımı yapıldı

"Türkiye, şu anda bu tür silahların birçok ülke tarafından denendiğine işaret ediyor ve mevcut askeri ve siyasi koşullarda böyle bir silaha sahip olması gerektiğini söylüyor. Üstelik söz konusu olan, kendisinin geliştirdiği ve ürettiği silahlar. Ankara, NATO'dan hava savunma sistemlerinin alınmasıyla ilgili yaşanan sorunlardan sonra, kendi savunma sanayisini geliştirmesi gerektiğini üst kademeler açıkladı. Yani büyük olasılıkla artık Türk füze üretimini geliştirme görevi politik düzeyde verildi ve biz önümüzdeki yıllarda sanırım sadece balistik füze denemelerini değil seri üretime geçişi de göreceğiz".

'İRAN İLE NÜKLEER ANLAŞMANIN KORUNMASINA BAĞLI'

Rojin, "Türkiye gelecekte balistik füzelerini nükleer başlıkla donatmak ister mi?" sorusuna yanıt olarak şunu dedi: "Henüz Türkiye bu yönde bir istek sergilemedi. Türkiye'nin karşı karşıya olduğu sorunlar şimdilik tamamen normal silahlarla çözüme kavuşturulabilir. Türk ordusu, NATO'nun en büyüklerinden biri ve yer aldığı savaş arenaları için tamamen yeterli kapasiteye sahip. Diğer yandan Türkiye ve ABD arasındaki çatışma daha da derinleşirse Türk yönetiminin kitle imha silahlarını elde etme isteği de doğabilir. Sanırım durum, İran ile "nükleer anlaşmanın" devam edip etmeyeceğine bağlı. Çünkü eğer ABD anlaşmadan çıkarsa bu, mevcut nükleer silahın yayılmasını önleme rejimini bozacak. Bu durumda sadece Türkiye değil diğer ülkeler de Kuzey Kore'nin sahip olduğunu ve potansiyel olarak İran'ın elde edebileceği şeyi elde etmek ister".