Yakın gelecekte en güçlü ordulara sahip olacak ülkeler açıklandı

ABD merkezli askeri dergi The National Interest (NI), ABD, Rusya, Fransa, Hindistan ve Çin’in 2030’a kadar dünyanın en güçlü kara ordularına sahip olacaklarını belirtti.

Askeri uzman Robert Farley'in Amerikan The National Interest dergisi için kaleme aldığı makalede, ABD ordusunun 12 yıl sonra dünyanın ‘altın standardı' olarak kalacağını, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Soğuk Savaş döneminden sonra Irak ve Afganistan da dâhil olmak üzere çeşitli askeri harekâtlarda önemli bir deneyim elde etiğini yazdı.

'ABD DÜNYANIN EN BÜYÜK İHA FİLOSUNA SAHİP'

Farley bunun yanında Amerikalıların muazzam bir askeri bütçeye, ayrıca net istihbarat verileri sağlayan ve nokta atışı yapmayı mümkün kılan dünyanın en büyük insansız hava araçları (İHA) filosuna sahip olduğunu kaydetti.

'RUS ORDUSU KOMŞULARI KORKUTUYOR'

Öte yandan Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından zor bir dönemden geçtiği belirtilen makalede, gerekli finansmanın sağlanması sayesinde Rus ordusunun ve özellikle elit birliklerinin ‘yeniden doğduğu' ve şimdi ‘boyutları ve eğitim düzeyiyle komşularını korkuttuğu' ifade edildi.

Farley, "Rus ordusu 2030'da ölümcül bir güç olarak kalacak, ancak yine de ciddi sorunlarla karşılaşacak. Gelecekte teknolojilere erişim, ciddi bir sorun teşkil edebilir" ifadelerini kullandı.

AVRUPA ÜLKELERİ ARASINDA EN GÜÇLÜSÜ FRANSA

© Sputnik/ Valeriy Melnikov Rusya halkının güçlü ordu talebi tarihin en yüksek seviyesinde

Avrupa ülkelerinin arasından sadece Fransa'nın güçlü silahlı kuvvetlerini koruyacağı belirtilen makalede, Hindistan'ın ise askeri teknolojiler alanında rakiplerinin gerisinde kalsa da söz konusu teknolojileri ABD, Rusya ve Avrupa'dan almak için ciddi harcamalar yaptığı ve bu nedenle neredeyse tüm modern silahlara ulaşabildiği vurgulandı.

Çin'in kara ordusunun gerçek savaş deneyiminden yoksun olduğuna, ayrıca hava kuvvetlerinden ve donanmadan farklı olarak finansmandan da mahrum olduğuna dikkat çeken Farley, ancak Pekin'in ‘sınırsız bir insan gücüne' sahip olduğunu ifade etti.