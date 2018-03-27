ABD medyası, muhtemel bir savaşta Rusya’nın hangi üstünlüklere sahip olacağını anlattı

Rand Corporation çalışanı John Gordon, “Rus hava savunma sisteminin gücü ve menzili yüzünden havadan her türlü destek ciddi şekilde engellenecek ve kara kuvvetleri bunun sonuçlarını üzerinde hissedecek” diye anlattı.
'TOPÇU KUVVETLERİ ÇARLIK DÖNEMİNDE BİLE RUSLARIN GÜÇLÜ YANIYDI'
Rusya’nın ayrıca sayı ve topçu sistemlerinin menzilinde üstünlüğe sahip olduğunu belirten Gordon, “Ruslar bu konuya çok ciddi yaklaşıyor. Topçu kuvvetleri, çarlık döneminde bile Rus ordusunun güçlü yanıydı” diye kaydetti.
Haberde, ABD Ordusu Pasifik Komutanlığı Başkanı General Robert Brown’un, “Geliştirdiğimiz tüm sistemlerin menzilini arttırmalı ve bu alanda rakip karşısında üstünlük elde etmeliyiz” sözlerine de yer verildi.
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