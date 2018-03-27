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    Rus T-90 Tankı

    ABD medyası, muhtemel bir savaşta Rusya’nın hangi üstünlüklere sahip olacağını anlattı

    © AP Photo/ Channi Anand
    Savunma
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    Military.com, ABD askerlerinin füze ve topçu sistemlerinin menzilini artırmayı planladığını, çünkü Rusya’ya karşı olası savaşın ilk haftalarında hava desteği alamayacaklarını belirtti.

    Anatoliy Antonov
    © Sputnik/
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    Rand Corporation analiz merkezinin araştırmasına dayandırılan haberde, hipotetik savaşın ilk 7-10 gününde Rus askerlerin sayı ve karadaki savaşın tüm yönlerinde ciddi üstünlüğe sahip olacağı ifade edildi.

    Rand Corporation çalışanı John Gordon, “Rus hava savunma sisteminin gücü ve menzili yüzünden havadan her türlü destek ciddi şekilde engellenecek ve kara kuvvetleri bunun sonuçlarını üzerinde hissedecek” diye anlattı.

    'TOPÇU KUVVETLERİ ÇARLIK DÖNEMİNDE BİLE RUSLARIN GÜÇLÜ YANIYDI'

    Rusya’nın ayrıca sayı ve topçu sistemlerinin menzilinde üstünlüğe sahip olduğunu belirten Gordon, “Ruslar bu konuya çok ciddi yaklaşıyor. Topçu kuvvetleri, çarlık döneminde bile Rus ordusunun güçlü yanıydı” diye kaydetti.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu Zabaykalye bölgesindeki poligonda yaplan askeri tatbikatı izliyor
    © Sputnik/ Aleksey Nikolskyi
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    Bu bağlamda ABD ordu yönetimi, füze ve topçu sistemlerini geliştirme tedbiri aldığı ifade edilen haberde, M-109 Paladin kendinden kundaklı obüsler üzerinde çalışmaların yapıldığı aktarıldı.

    Haberde, ABD Ordusu Pasifik Komutanlığı Başkanı General Robert Brown’un, “Geliştirdiğimiz tüm sistemlerin menzilini arttırmalı ve bu alanda rakip karşısında üstünlük elde etmeliyiz” sözlerine de yer verildi.

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    Etiketler:
    Rusya-ABD İlişkileri, RAND Corporation, John Gordon, Rusya, ABD
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