Rusya, Ermenistan'a yeni silah sevkiyatına bu yıl başlayacak

Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi Başkan Yardımcısı Vladimir Drojjov, 100 milyon dolarlık kredi kapsamında Ermenistan'a yeni silah sevkiyatının bu yıl başlayacağını söyledi.

© AFP 2018/ KAREN MINASYAN Rusya’dan Ermenistan’a 100 milyon dolar savunma kredisi

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen ArmHiTec Uluslararası Silah ve Savunma Teknolojileri Fuarı'nda basına açıklamalarda bulunan Drojjov'a, Rusya ile Ermenistan arasındaki 100 milyon dolarlık yeni kredi anlaşması kapsamında silah sevkiyatlarının ne zaman başlayacağı soruldu.

Drojjov, söz konusu sevkiyatların 2018 yılında yapılmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Rusya ile Ermenistan arasında 24 Ekim'de hükümetlerarası kredi anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşmaya göre, Rusya, Ermenistan'a Rus askeri teçhizatlarının sevkiyatı için 100 milyon dolar ihracat kredisi verecek.