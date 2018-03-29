ABD Dışişleri'nden Polonya'yla imzalanan Patriot anlaşması hakkında açıklama

Basın toplantısında konuşan Nauert, "ABD, Varşova'da Patriot füze savunma sistemi alımının ilk etabının tamamlanmasını öngören anlaşmanın imzalanmasını memnuniyetle karşılıyor. Bu anlaşmanın imzalanması, ABD, Polonya ve NATO'nun İttifak'ın doğu kanadındaki güvenliğini ve imkanlarını güçlendirecek" dedi.

© REUTERS/ Franciszek Mazur/Agencja Gazeta Anlaşmanın ilk etabında ABD, Polonya'ya 16 seyyar füze rampası ve 208 Patriot füzesi temin edecek. Füzeler Polonya ile Rusya sınırındaki Kaliningrad bölgesi yakınlarına konuşlandırılacak.

ABD'DEN 6 MİLYAR DOLARLIK İNDİRİM

© AFP 2018/ BERND WUSTNECK ABD'den Polonya'ya 6 milyar dolarlık Patriot indirimi

Şubat başında Polonya basınına yansıyan haberlerde, Varşova ile mart sonuna kadar 10.5 milyar dolarlık Patriot satış anlaşması imzalamaya hazırlanan ABD'nin anlaşma fiyatını 4.5 milyar dolara indirdiği belirtilmişti.

Dün atılan imzalarla birlikte geçen ay basında yer alan haberlerin rakamlardaki küçük nüanslar haricinde gerçeği yansıttığı anlaşıldı.

TİTOV: RUSYA'YI TAMAMEN KUŞATMA PLANININ BİR PARÇASI

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Vladimir Titov, bu gelişmeyi ABD'nin Rusya'yı silah sistemleriyle tamamen kuşatma planının yeni bir adımı olarak nitelemişti.

Kasım 2017'de Rossiya Segodnya'ya röportajında Titov, "Polonya'da Patriot füze savunma sistemi kurma planları yapıldığını biliyoruz. Bu, doğudan yükseldiği iddia edilen efsanevi güvenlik tehditleri gerekçesiyle füze savunma sistemleri yardımıyla Rusya'yı kuşatmayı öngören stratejik Amerikan planının bir parçası. Washington, bu planları hayata geçirmek için Polonya da dahil Avrupa'da aktif olarak faaliyet yürütüyor" ifadelerini kullanmıştı.

Titov, Rusya'nın güvenliğine yönelik tüm risklerin ve tehditlerin Moskova yönetimi tarafından göz önünde bulundurulduğundan ve karşı tedbirlerin zamanında alındığından emin olduğunu vurgulamıştı.