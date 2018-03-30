Rusya, en yeni kıtalararası füzesinin test görüntülerini yayınladı

Testle ilgili açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, testin başarıyla tamamlandığını belirtirken füzenin fırlatıldığı anın görüntülerini yayınladı.
Açıklamada, "Test, Rusya'nın kuzeybatısındaki Plesetsk Uzay Üssü’nde yapıldı. Sovyet döneminde geliştirilen 'SS-18 Satan' NATO kod adlı 'Voyevoda' kıtalararası balistik füzelerinin yerini alacak Sarmat, ön uçuş ve uçuş başlangıç safhalarında performansını teyit etti" dendi.
PUTİN ÖVGÜYLE SÖZ ETMİŞTİ
NATO tarafından Şeytan-2 olarak nitelenen Sarmat füzesi 200 ton ağırlığında, 35 metre uzunluğunda ve 20’dan fazla nükleer savaş başlığı taşıyabiliyor. Füzenin en önemli özelliği ise hedefleri her açıdan vurmasını sağlayan uzun menzili. Füze, bu özelliği nedeniyle Güney Kutbu üzerinden dahi uçup hedefe ulaşabiliyor.
Füzenin ilk testi 2017 yılı sonunda başarıyla gerçekleşmişti.
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