Rusya, en yeni kıtalararası füzesinin test görüntülerini yayınladı

Rusya, ülkenin en yeni kıtalararası füzesi olma özelliğine sahip olan ve nükleer başlık taşıyabilen Sarmat adlı kıtalararası füzesini ikinci kez test etti.

Testle ilgili açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, testin başarıyla tamamlandığını belirtirken füzenin fırlatıldığı anın görüntülerini yayınladı.

Açıklamada, "Test, Rusya'nın kuzeybatısındaki Plesetsk Uzay Üssü’nde yapıldı. Sovyet döneminde geliştirilen 'SS-18 Satan' NATO kod adlı 'Voyevoda' kıtalararası balistik füzelerinin yerini alacak Sarmat, ön uçuş ve uçuş başlangıç safhalarında performansını teyit etti" dendi.

PUTİN ÖVGÜYLE SÖZ ETMİŞTİ

© Sputnik/ Sergei Kazak Rusya test fırlatışı için hazırladığı yeni Sarmat füzesinin görüntülerini yayınladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1 Mart'taki Federal Meclis konuşmasında, Sarmat'ın ağırlığının 200 tonu geçtiğini, bu silahın füze savunma sistemlerine görünmediğini ve hipersonik olanlar da dahil olmak üzere nükleer başlıklar taşıyabildiğini söylemişti. Putin, Sarmat füzelerinde aktif deneme safhasına geçtiklerini de eklemişti.

NATO tarafından Şeytan-2 olarak nitelenen Sarmat füzesi 200 ton ağırlığında, 35 metre uzunluğunda ve 20’dan fazla nükleer savaş başlığı taşıyabiliyor. Füzenin en önemli özelliği ise hedefleri her açıdan vurmasını sağlayan uzun menzili. Füze, bu özelliği nedeniyle Güney Kutbu üzerinden dahi uçup hedefe ulaşabiliyor.

Füzenin ilk testi 2017 yılı sonunda başarıyla gerçekleşmişti.