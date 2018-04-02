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    Gürcistan Savunma Bakanı Hasanov: Türk silahlarıyla ilgileniyoruz

    © Sputnik/ Grigoriy Sısoyev
    Savunma
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    Giresun'da Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'la bir araya gelen Gürcistan Savunma Bakanı Levan Izoria, Türkiye'nin askeri-teknik alanda ilerleme kaydettiğini ve Türk silahlarıyla ilgilendiklerini söyledi.

    Savunma Sanayii İcra Komitesi
    © AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
    Savunma Sanayii İcra Komitesi’nde 4.8 milyar dolarlık 29 proje görüşüldü
    Gürcistan Savunma Bakanı Levan Izoria, 30 Mart'ta başladığı Ankara'daki 2 günlük ziyaret çerçevesinde Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile bir araya geldi. İkili daha sonra da Giresun'a giderek Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile üçlü bir görüşme gerçekleştirdi.

    Canikli ve Hasanov'la işbirliği memorandumu imzalanmasının ardından verilen basın toplantısında Izoria, Tiflis'in askeri-teknik anlamda Ankara ile işbirliği gerçekleştirmek istediğini belirtti.

    Izoria "İşbirliği ile ilgileniyoruz ve halihazırda askeri-teknik alanda işbirliği için tarih belirledik. Bu alanda Türkiye'nin kaydettiği önemli bir süreç var, bu uluslararası düzeyde de tanınıyor. Biz de doğal olarak Silahlı Kuvvetler'imizi modernize ederken sizin bu başarılarınızla çok ilgileniyor ve bu çalışma grubu çerçevesinde bu işbirliğinin gelecekte de devam etmesini istiyoruz" dedi.

    'STRATEJİK İŞBİRLİĞİMİZ VAR'

    İmzalanan memorandumla da üç ülkenin işbirliğini daha da derinleştirmeyi amaçladıklarını belirten Izoria açıklamalarına şu sözlerle devam etti: "İşbirliği formatlarının daha da arttırmayı hedefleyen, son yıllarda bu alanda edindiğimiz dinamiği yansıtan ve ilişkilerin daha da geliştirilmesi için iyi bir zemin oluşturan bu memorandumun imzalanmasından mutluluk duyuyorum. Bölgedeki işbirliğimiz örnek niteliğinde. Bizler stratejik partnerleriz. Bu nedenle bölgede enerji olsun, ticaret olsun, başka şeyler olsun, her türlü projenin gerçekleştirilmesi büyük oranda bizim işbirliğimizin kalitesine bağlı. Ve bu işbirliği giderek artıyor ve işbirliğinin özellikle de güvenlik alanında artmasını gündeme getiriyor."

    Gürcistan ordusunda Nurol Ejder, Cobra ve Otokar Akrep gibi Türk silahları bulunuyor.

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    Etiketler:
    Nurettin Canikli, Levan Izoria, Gürcistan
    Topluluk kurallarıTartışma
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