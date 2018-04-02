Rusya ve Abhazya'dan ortak tatbikat

Abhazya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Abhazya Silahlı Kuvvetleri ile Rusya Silahlı Kuvvetleri 49. Müşterek Komutanlığı, 15 Nisan'a kadar sürecek ortak tatbikata başladı.

Ortak askeri hazırlık çalışmalarının bir etabı olarak kabul edilen tatbikatta İttifak ve Stratejik Ortaklık Anlaşması'ndaki hususlarla ilgili çalışmalar yapılıyor.

Rusya ve Abhazya arasındaki İttifak ve Stratejik Ortaklık Anlaşması, 24 Kasım 2014'te imzalanmıştı. Anlaşma, Abhazya ordusunun modernize edilmesini öngörüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ağustos 2017'de Abhazya'ya yaptığı ziyarette Abhazya'nın güvenliğini ve bağımsızlığını garanti etmeye devam edeceklerini söylemişti.