S-500 füze sisteminin radarı görüntülendi

Rossiya-1 televizyonu Rusya'nın Astrahan bölgesindeki Aşuluk poligonunda MiG-31BM önleme uçağı, MiG-29 savaş uçakları, Pantsir, S-300 ve S-400 savunma sistemlerinin sahte füze hedeflerini vurduğu tatbikatın görüntülerini aktardı.

Haberde S-500 savunma sistemi projesinin bir parçası olarak üretilen Yenisey radarı olduğunun yer aldığı bölüme dikkat çekildi.

Yenisei radarı hakkında tüm bilgiler gizli tutulduğu Yenisey radarı hakkında bilinen tek şey geniş kapsamlı anteniyle uçak, helikopter, İHA ve füzeleri her türlü irtifada tespit edip izleme kabiliyetine sahip olduğu.

Hipersonik hedefleri vurabilen tek savunma sistemi olan S-500, özellikleri açısından selefi S-400 ve ABD yapımı muadili Patriot Advanced Capability 3 sistemlerinin oldukça üstünde olacak.