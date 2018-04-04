ABD'den yeni İncirlik açıklaması: NATO ve koalisyon için önemli rolü devam ediyor

Pentagon Sözcüsü Johnny Michael ABD'nin İncirlik Üssü'nden çekildiği yönündeki iddialara yanıt verdi. Michael "Hava üssünün NATO ve koalisyon için önemli rolü devam ediyor. Bu haberler, güvensizliği arttırmak ve birlikte ortak hareket etmemiz, ortak çıkarlarımızı gözetmemiz gereken bir zamanda ayrımcılık çıkarmaya çalışmaktadır" dedi.

© AFP 2018/ Tarık Tınazay ABD, 39 tonluk zırhlı silah deposunu İncirlik'ten götürdü

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcülerinden Michael, 'ABD'nin İncirlik Üssü'nde bulunan bir silah deposunu başka bir ülkeye götürdüğü' yönünde haber üzerine Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin sorularını yanıtladı.

'TÜRKİYE YAKIN BİR NATO MÜTTEFİKİ OLMAYA DEVAM EDİYOR'

Michael, "Türkiye yakın bir NATO müttefiki olmaya devam ediyor. Türkiye'nin İncirlik'teki hava üssünün NATO ve Koalisyon için önemli rolü devam ediyor. Bu haberler, güvensizliği arttırmak ve birlikte ortak hareket etmemiz, ortak çıkarlarımızı gözetmemiz gereken bir zamanda ayrımcılık çıkarmaya çalışmaktadır" dedi.

DHA dün İncirlik Hava Üssü'nde konuşlu ABD 39. Kanat Komutanlığı'nda bulunan ve uzun süredir silah deposu olarak kullanılan 39 tonluk konteynerin, muharebe operasyonlarının yürütüldüğü başka bir ülkeye nakledildiğini duyurmuştu.