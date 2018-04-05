Türkiye, S-400'den başka hangi Rus silahlarıyla ilgilenebilir?

Erdoğan, Ankara’da Putin’le yaptığı görüşmenin ardından S-400 füze savunma sistemlerinin yanı sıra Rusya ile savunma alanında başka anlaşmalara da varabileceklerini söyledi. Sputnik’e konuşan Rusya Bilimler Akademisi’nden Uluslararası Ekonomi ve İlişkiler Enstitüsü’nden Viktor Nadein-Rayevski, konuyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan Rusya Bilimler Akademisi'nden Uluslararası Ekonomi ve İlişkiler Enstitüsü'nden Viktor Nadein-Rayevski "S-400'ler sattığımız tek silahlar değil. Türkiye ile S-400 üzerindeki işbirliğimiz, ABD'nin F-35 uçaklarının satın alınması konusunda soru işaretleri yaratıyor. ABD, uçakların Türkiye'ye gönderilmeyebileceği yönünde tehdit ediyor. Bu arada Türkiye, Rus savunma sistemi alan ilk ülke değil. Yunanistan, daha önce S-300 sistemini almış ve Kıbrıs'a yerleştirmişti" dedi.

‘TÜRKİYE'NİN GELİŞMİŞ BİR ENDÜSTRİSİ VAR'

Rayevski ayrıca "Türkiye, her zaman alacağı teçhizatın kendi topraklarında üretilmesi koşulunu sunuyor. Prensipte bu konuyu düşünebiliriz. Üstelik üretim için hazırlar. Türkiye'nin gelişmiş, ciddi ve iyi yapılanmış bir endüstrisi var" ifadelerini kullandı.

Rayevski, Türkiye'nin zırhlı araçlarla ilgilenip ilgilenmeyeceği yönündeki soruya da "Bu silahlar Türkiye'de yeterince var. Kendileri bunları üretebiliyor" dedi.

Rayevski, Türkiye'nin ilgilenebileceği silahlarla ilgili de "Füze savunma sistemleri, alev makineleri, çok namlulu roketatarlar… Rusya'da üretilen bu silahlar, özellikleri bakımından düşmanlarımızın sistemlerinden gerisinde değil" ifadelerini kullandı.

‘ABD'NİN EN ÖNEMLİ SİLAH TİCARET PRENSİPLERİNDEN BİRİ, DİZGİNLERİ ELİNDE TUTMAK'

Rayevski açıklamalarına "ABD, kendine kötülük yapmak istiyorsa, bırakalım Türkiye'ye S-400 sevkiyatına daha fazla karşı çıksınlar. Türkiye, ABD'den Patriot sistemlerini istedi, reddettiler. Sistemi satmaya hazırlar ama Türkiye'de üretmeye değil. Dizginleri elinde tutmak, ABD silah ticaretinin en önemli prensiplerinden biri. Ancak bizim için bu açıdan bir sorun yok, bu nedenle işbirliği konusunda imkânlarımız çok daha fazla" sözleriyle devam etti.