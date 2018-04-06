Nükleer misyona katılan ülkeler soruldu, NATO Genel Sekreteri 'Google'layın' dedi

NATO üyesi ülkelerin nükleer silah kullanımlarıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek isteyenlere Google'da araştırma yapmaları tavsiye ediliyor. En azından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından...

ABD'nin Teksas eyaleti, Dallas kentindeki Güney Metodist Üniversitesi'nde bir konuşma yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, nükleer silahların hala ittifakın cephaneliğinin ayrılmaz parçası olduğunu belirtti.

Bunun üzerine Stoltenberg'e, nükleer silah sahibi olmayan üyelerin de NATO'nun nükleer silah kullanımı planlarına katıldığı 'nükleer paylaşım' sürecinde hangi ülkelerin yer aldığı soruldu.

Öğrencinin sorusu karşısında ortak nükleer paylaşım programında yer alan ülkeleri saymayı reddeden NATO Genel Sekreteri şu yanıtı verdi:

''Nükleer paylaşım düzenlemelerimizde hangi ülkelerin yer aldığına dair ben yorum yapamam, ama siz Google'da araştırma yapıp Wikipedia'da okuduğunuz bilgilere güvenip güvenemeyeceğinize kendiniz karar verebilirsiniz.''

© AFP 2018/ BRENDAN SMIALOWSKI ‘ABD, nükleer bombaların modernizasyonu için 10 milyar dolar harcayacak’

O sırada salonda kahkahalar yükseldi.

NÜKLEER SİLAHLAR VAROLDUKÇA

"NATO'da nükleer imkân paylaşımı uygulaması uzun yıllardır var. Yani nükleer potansiyeli sağlamak için farklı ülkeler birlikte çalışıyor. Eskisi gibi buna ihtiyacımız var" diye devam eden Stoltenberg, nükleer silahlar varoldukça NATO'nun nükleer bir ittifak olarak kalacağının altını çizdi.

SUÇLU HEP 'RUSYA'

Rusya dahil birçok ülkenin nükleer güçlerini modernize ettiğinden söz ederken Moskova'yı 'yeni nükleer silahlarla Batı'yı istikrarsızlığa sürüklemek istemekle' suçlayan NATO Genel Sekreteri, Rusya'nın gitgide 'daha öngörülemez ve daha saldırgan' olduğunu iddia etti.

Nükleer ve kovensiyonel savaş arasındaki çizgilerin bulanıklaştırılmasının Rusya'nın nükleer silah kullanma eşiğini düşürdüğü ileri süren Stoltenberg, bir üyesinin askeri saldırıya uğraması halinde NATO'nun karşılık vermeye her zaman hazır olduğunu dile getirdi.

TÜRKİYE, AMERİKAN NÜKLEER SİLAHLARINA EVSAHİPLİĞİ YAPAN ÜLKELERDEN BİRİ

NATO'da yalnızca ABD, İngiltere ve Fransa'nın kendi nükleer silahları var. Ancak Belçika, Türkiye, İtalya, Hollanda ve Almanya'nın da NATO'nun nükleer paylaşım programı çerçevesinde topraklarında ABD'ye ait nükleer silahlar bulundurduğu belirtiliyor.