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    Jens Stoltenberg

    Nükleer misyona katılan ülkeler soruldu, NATO Genel Sekreteri 'Google'layın' dedi

    Ruben Sprich
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    NATO üyesi ülkelerin nükleer silah kullanımlarıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek isteyenlere Google'da araştırma yapmaları tavsiye ediliyor. En azından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından...

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
    © REUTERS/ Sergey Karpukhin
    Lavrov: ABD’nin nükleer silah kullanımına yönelik eşiği düşürme politikası endişe verici
    ABD'nin Teksas eyaleti, Dallas kentindeki Güney Metodist Üniversitesi'nde bir konuşma yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, nükleer silahların hala ittifakın cephaneliğinin ayrılmaz parçası olduğunu belirtti. 

    Bunun üzerine Stoltenberg'e, nükleer silah sahibi olmayan üyelerin de NATO'nun nükleer silah kullanımı planlarına katıldığı 'nükleer paylaşım' sürecinde hangi ülkelerin yer aldığı soruldu.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
    © REUTERS/ Denis Balibouse
    Lavrov: ABD, Avrupa ordularını Rusya'ya karşı nükleer silah kullanmak üzere eğitiyor
    ÜLKELERİ SAYMAK YERİNE TAVSİYE VERDİ

    Öğrencinin sorusu karşısında ortak nükleer paylaşım programında yer alan ülkeleri saymayı reddeden NATO Genel Sekreteri şu yanıtı verdi:

    ''Nükleer paylaşım düzenlemelerimizde hangi ülkelerin yer aldığına dair ben yorum yapamam, ama siz Google'da araştırma yapıp Wikipedia'da okuduğunuz bilgilere güvenip güvenemeyeceğinize kendiniz karar verebilirsiniz.''

    ABD-Nükleer bomba
    © AFP 2018/ BRENDAN SMIALOWSKI
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    O sırada salonda kahkahalar yükseldi.

    NÜKLEER SİLAHLAR VAROLDUKÇA

    "NATO'da nükleer imkân paylaşımı uygulaması uzun yıllardır var. Yani nükleer potansiyeli sağlamak için farklı ülkeler birlikte çalışıyor. Eskisi gibi buna ihtiyacımız var" diye devam eden Stoltenberg, nükleer silahlar varoldukça NATO'nun nükleer bir ittifak olarak kalacağının altını çizdi. 

    Danimarka Başbaşbakanı Rasmussen'i taşıyan uçak İncirlik'te
    © AA/ İbrahim Erikan
    ‘Rusya, Türkiye'ye NATO'ya alternatif koruma teklifi sunuyor'

    SUÇLU HEP 'RUSYA'

    Rusya dahil birçok ülkenin nükleer güçlerini modernize ettiğinden söz ederken Moskova'yı 'yeni nükleer silahlarla Batı'yı istikrarsızlığa sürüklemek istemekle' suçlayan NATO Genel Sekreteri, Rusya'nın gitgide 'daha öngörülemez ve daha saldırgan' olduğunu iddia etti.

    İncirlik Üssü
    © AP Photo/ Arşiv
    ‘Türkiye, ABD'nin nükleer hedef kapsamına girebilir'
    Nükleer ve kovensiyonel savaş arasındaki çizgilerin bulanıklaştırılmasının Rusya'nın nükleer silah kullanma eşiğini düşürdüğü ileri süren Stoltenberg, bir üyesinin askeri saldırıya uğraması halinde NATO'nun karşılık vermeye her zaman hazır  olduğunu dile getirdi.

    TÜRKİYE, AMERİKAN NÜKLEER SİLAHLARINA EVSAHİPLİĞİ YAPAN ÜLKELERDEN BİRİ

    NATO'da yalnızca ABD, İngiltere ve Fransa'nın kendi nükleer silahları var. Ancak Belçika, Türkiye, İtalya, Hollanda ve Almanya'nın da NATO'nun nükleer paylaşım programı çerçevesinde topraklarında ABD'ye ait nükleer silahlar bulundurduğu belirtiliyor.

    Etiketler:
    nükleer, Wikipedia, Google, NATO, Güney Metodist Üniversitesi, Jens Stoltenberg, Dallas, ABD
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