Nükleer misyona katılan ülkeler soruldu, NATO Genel Sekreteri 'Google'layın' dedi

Bunun üzerine Stoltenberg'e, nükleer silah sahibi olmayan üyelerin de NATO'nun nükleer silah kullanımı planlarına katıldığı 'nükleer paylaşım' sürecinde hangi ülkelerin yer aldığı soruldu.
Öğrencinin sorusu karşısında ortak nükleer paylaşım programında yer alan ülkeleri saymayı reddeden NATO Genel Sekreteri şu yanıtı verdi:
''Nükleer paylaşım düzenlemelerimizde hangi ülkelerin yer aldığına dair ben yorum yapamam, ama siz Google'da araştırma yapıp Wikipedia'da okuduğunuz bilgilere güvenip güvenemeyeceğinize kendiniz karar verebilirsiniz.''
O sırada salonda kahkahalar yükseldi.
NÜKLEER SİLAHLAR VAROLDUKÇA
"NATO'da nükleer imkân paylaşımı uygulaması uzun yıllardır var. Yani nükleer potansiyeli sağlamak için farklı ülkeler birlikte çalışıyor. Eskisi gibi buna ihtiyacımız var" diye devam eden Stoltenberg, nükleer silahlar varoldukça NATO'nun nükleer bir ittifak olarak kalacağının altını çizdi.
SUÇLU HEP 'RUSYA'
Rusya dahil birçok ülkenin nükleer güçlerini modernize ettiğinden söz ederken Moskova'yı 'yeni nükleer silahlarla Batı'yı istikrarsızlığa sürüklemek istemekle' suçlayan NATO Genel Sekreteri, Rusya'nın gitgide 'daha öngörülemez ve daha saldırgan' olduğunu iddia etti.
TÜRKİYE, AMERİKAN NÜKLEER SİLAHLARINA EVSAHİPLİĞİ YAPAN ÜLKELERDEN BİRİ
NATO'da yalnızca ABD, İngiltere ve Fransa'nın kendi nükleer silahları var. Ancak Belçika, Türkiye, İtalya, Hollanda ve Almanya'nın da NATO'nun nükleer paylaşım programı çerçevesinde topraklarında ABD'ye ait nükleer silahlar bulundurduğu belirtiliyor.
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