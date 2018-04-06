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    A 2S7M Malka

    Kalibre önemli: Rusya’nın süper topu Malka neler yapabiliyor?

    © Sputnik/ Mikhail Voskresenskiy
    Savunma
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    Rusya’nın 203 milimetrelik kundağı motorlu 2C7M Malka topu, 110 kilogramlık onlarca mermiyi karşı tarafın cephe hattının çok ötesine rahatlıkla gönderebilen bir muharebe aracı.

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    Güçlü topların modası geçiyor kabul edilse de uzmanlar, Rus menşeili Malka süper topunun iyi bir potansiyele sahip olduğundan emin. Bu süper silah, aktif füze mermilerini 47.5 kilometre uzağa fırlatma kapasitesine sahip ki bu mesafe, taktik füzelerin menziliyle karşılaştırılabilir.

    Normal mermilerin dışında Malka topu ayrıca iki tür nükleer cephaneyi de kullanabiliyor. Bu özelliklerinin yanında hareket kabiliyeti oldukça gelişmiş olan süper top, karayolunda 50 kilometre hızla ilerleyebiliyor ve dakikada 1.5 atış yapabiliyor.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
    © REUTERS/ Sergey Karpukhin
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    Sputnik’e konuşan Rus ‘Arsenal Oteçestva' dergisinin genel yayın yönetmeni Viktor Murahovskiy, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu tür sistemlerin geleceği olduğu belli. Muharebe potansiyelleri, sadece lazer kılavuz sistemi ile değil, revize edilmiş mühimmat kullanılarak da geliştirilecek. Kontrollü aerodinamik etkisi olan patlatıcı sayesinde merminin olası dairesel sapmasını 5 ila 7 metreye indirmek artık mümkün. Ayrıca bu tür toplarda kendini hedefe kilitleyen unsurlara sahip kaset mühimmatlar kullanılıyor. Mermilerin aerodinamik özelliklerini iyileştirme çalışmaları yapılıyor, bazı mühimmatlar atış uzaklığı arttıran gaz jeneratörleriyle donatılıyor.”

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    Malka’ya olan talebin bugün daha da artmasının başka bir nedeni daha var. Son yıllarda ABD, nükleer silahların kullanım eşiğini düşürme ve düşük kapasiteli nükleer silahları orduya teslim etme planları yapıyor. Fakat uzmanlar, Amerikalıların nükleer retoriğinin sadece Rusya’ya baskı kurmaya çalışmasından kaynaklandığını, Pentagon’un düşük kapasiteli nükleer başlıkları savaşta kullanma kararı verme ihtimalinin çok düşük olduğunu söylüyor.

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    Nükleer silah
    © AFP 2018/
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    Murahovskiy, “Amerikalılar nükleer silah kullanma eşiğinin düşürülmesi konusunu ilk kez açmıyor. Fakat Rusya birçok kez, herhangi bir nükleer silah kullanımının tarafımızca sonuçları da olabilecek nükleer saldırı olarak değerlendirileceğini açıklamıştı. Yapılan tatbikatlar, düşük kapasiteli nükleer silahların kullanılması durumunda çatışmanın sadece birkaç saat içinde karşılıklı stratejik nükleer saldırılar zincirine dönüşeceğini gösterdi” diye konuştu.

    203 milimetre bugün kara topçu birliklerinde kullanılan en büyük kalibre. Dünyanın en yaygın ‘ağır sıklet’ topu, bin adedin üzerinde üretilen ABD yapımı tank imha edici M110. Ancak 1990’larda NATO’nun tek bir 155 milimetrelik standarda geçmesiyle ABD ve müttefikleri bu silahtan vazgeçti, ancak bu tank imha edici hala Yunanistan, İsrail, Pakistan ve Güney Kore tarafından kullanılıyor. Türkiye’yse M110 silahını geçtiğimiz mart ayında Afrin’deki Kürt mevzilerini bombalamak için kullanmıştı.

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    Etiketler:
    Nükleer başlık, Nükleer saldırı, A 2S7M Malka, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD, Rusya
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