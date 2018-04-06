Kalibre önemli: Rusya’nın süper topu Malka neler yapabiliyor?

‘KIYAMET GÜNÜ’ SİLAHI
Güçlü topların modası geçiyor kabul edilse de uzmanlar, Rus menşeili Malka süper topunun iyi bir potansiyele sahip olduğundan emin. Bu süper silah, aktif füze mermilerini 47.5 kilometre uzağa fırlatma kapasitesine sahip ki bu mesafe, taktik füzelerin menziliyle karşılaştırılabilir.
Normal mermilerin dışında Malka topu ayrıca iki tür nükleer cephaneyi de kullanabiliyor. Bu özelliklerinin yanında hareket kabiliyeti oldukça gelişmiş olan süper top, karayolunda 50 kilometre hızla ilerleyebiliyor ve dakikada 1.5 atış yapabiliyor.
'PENTAGON'UN DÜŞÜK KAPASİTELİ NÜKLEER BAŞLIKLARI KULLANMA İHTİMALİ DÜŞÜK'
Malka’ya olan talebin bugün daha da artmasının başka bir nedeni daha var. Son yıllarda ABD, nükleer silahların kullanım eşiğini düşürme ve düşük kapasiteli nükleer silahları orduya teslim etme planları yapıyor. Fakat uzmanlar, Amerikalıların nükleer retoriğinin sadece Rusya’ya baskı kurmaya çalışmasından kaynaklandığını, Pentagon’un düşük kapasiteli nükleer başlıkları savaşta kullanma kararı verme ihtimalinin çok düşük olduğunu söylüyor.
'ÇATIŞMA BİRKAÇ SAAT İÇİNDE KARŞILIKLI STRATEJİK NÜKLEER SALDIRILAR ZİNCİRİNE DÖNÜŞECEK'
203 milimetre bugün kara topçu birliklerinde kullanılan en büyük kalibre. Dünyanın en yaygın ‘ağır sıklet’ topu, bin adedin üzerinde üretilen ABD yapımı tank imha edici M110. Ancak 1990’larda NATO’nun tek bir 155 milimetrelik standarda geçmesiyle ABD ve müttefikleri bu silahtan vazgeçti, ancak bu tank imha edici hala Yunanistan, İsrail, Pakistan ve Güney Kore tarafından kullanılıyor. Türkiye’yse M110 silahını geçtiğimiz mart ayında Afrin’deki Kürt mevzilerini bombalamak için kullanmıştı.
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