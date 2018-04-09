Rus uzman: Afrin Harekâtı ve Fırat Kalkanı Türk zırhlılarının kusurlarını ortaya çıkardı

© Sputnik/ Alexander Galperin Rus uzman: Türkiye silah pazarında en iyi ürünleri bulmak için çaba sarf ediyor

Bu günlerde Türk basınında yer alan haberlerde, Ankara'nın Moskova'yla başta Kornet tanksavar füzeleri olmak üzere Suriye ve Irak'ın kuzeyinde hala devam eden terörle mücadelede ihtiyaç duyulan silah ve mühimmatların satın alımıyla ilgili görüşmeler yaptığı, Türk tankların zırh kabiliyetlerinin güçlendirilmesine ilişkin konuların da görüşmelerin gündeminde olduğu belirtildi.

Rus askeri uzman Boris Rojin, Sputnik'e verdiği röportajda Ankara'nın Türk tanklarının zırh kabiliyetinin güçlendirmeye çalışmasının nedenlerine değindi.

"2017'de yapılan askeri harekâtlar ve Afrin'de gerçekleşen son operasyon (Zeytin Dalı Harekâtı) düzenli ordu birliklerinde kullanılan Türk zırhlı araçlarının ve tanksavar füze sistemlerinin bazı kusurlarını ortaya çıkardı. Bu durum hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK), hem de Özgür Suriye Ordusu'nda (ÖSO) görüldü" diyen Rojin, sözlerine şöyle devam etti:

'M-60'LARIN MODERNİZASYON PROJESİ BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI'

"Amerikalılarla silah teslimatları konusunda bu sıralar yaşanan bazı sürtüşmeler nedeniyle bu tür silahları Rusya'dan satın alma imkânı Türkiye için, ABD ile ilişkilerde tartışmalı noktaların atlanmasına olanak tanıyan rahat bir pencere.

"Tankların zırhlarının güçlendirilmesine gelince, bu eski bir sorun, yani İsrail'in M-60'ların (M60 Patton tankı) modernizasyon projesi, beklentileri tam karşılayamadı. Türkiye M-60 ve Leopar 2 tanklarının koruma düzeyini arttırmak için ek olanakları araştırıyor.

Modernize edilen M-60 tanklarının koruması geliştirildi, fakat bu korumanın prensipte yetersiz olduğu anlaşıldı, zira eski nesil tanksavar füzeleri o zırhı rahatlıkla delebiliyordu."

'20 ADET LEOPAR 2 İMHA EDİLDİ YA DA ARIZALANDI'

Fırat Kalkanı harekatına da değinen Rojin, harekatın yürütüldüğü sırada yaklaşık 20 adet Leopar 2 tankının imha edildiğine ya da arızalandığına dikkat çekti.

Rojin, "Türk tanklarının çok zengin olmayan hermetik korumasının, hem Sovyet yapımı tanksavar füze sistemlerine karşı, hem de TOW, Milan gibi silahlara karşı etkisiz olduğu anlaşıldı. Afrin'de Türkler daha dikkatli davrandı, bazı tanklar dinamik korumayla donatıldı. Bu sorun Genelkurmay Başkanlığı'nın kontrolünde ve çözülüyor" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE, KENDİ İMKANLARIYLA ÜRETEMEDİĞİ HASSAS SİLAHLARLA İLGİLENİYOR'

Türkiye'nin Rus savunma sanayiinin hangi ürünlerine en çok ilgi gösterdiği sorusu karşısında Rus askeri uzman, "Türkiye her şeyden önce kendi imkânlarıyla üretemediği hassas silahlarla ilgileniyor, özellikle de bu silahların Türkiye'de üretimini sağlayabilecek teknoloji paketiyle birlikte satın almak istiyor. Türkiye'nin şu anda aktif yatırım yaptığı alan, modern Rus yapımı tanksavar füze sistemleri, belki de bazı uçaksavar füze sistemleri, çeşitli zırhlı araçlar ve özellikle tanklar için parçalar. Daha önce Türklerin, kendilerine modern tank satan Alman savunma sanayiine bağlı olduğu dikkate alındığında şimdi Rusya da kısmen bu pazara giriş yapabilir. Şu anda tanklar değil, muhtemelen parçalar, dinamik koruma unsurları, hem hazır ürünün satın alınması, hem de Türkiye'de üretme olanağı anlamında Türklerin dikkatini çekebilir" diye konuştu.