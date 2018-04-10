Kayıt
17:10 10 Nisan 2018
Ankara+ 22°C
İstanbul+ 16°C
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    Bomba Atar

    'Türkiye'den 10 milyon dolarlık bomba atar sipariş eden Pakistan, parayı ödemedi'

    © Fotoğraf: Rusya Savunma Bakanlığı
    Savunma
    URL'yi kısaltın
    0 02

    Pakistan'ın 2010 yılında Türkiye'den 488 adet Otomatik Bomba Atar sipariş ettiği, MKE'nin de 10 milyon dolar karşılığında üretim yaptığı belirtildi. Ancak Pakistan'ın 'silah çalışmadı' diyerek parayı ödemediği ileri sürüldü.

    Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, Makine Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu 2010 yılında, Pakistan için sipariş üzerine 10 milyon dolar karşılığında, 488 adet 40 milimetre Otomatik Bomba Atar (OBA) üretti.

    Gwadar limanı
    © AP Photo/ Anjum Naveed
    'Pakistan, Türkiye ve Çin'den savaş gemisi alacak'
    Ancak Pakistan 288'ini teslim aldığı bu bomba atarlar için NATO standardı dışında mühimmat kullanınca silah çalışmadı. Bunun üzerine Pakistan 'bomba atarlar bozuk' diyerek parayı ödemedi. 288 bomba atar Pakistan'da, 200 bomba atar da MKE'nin deposunda kaldı.

    MKE Genel Müdürü Ahmet Taşkın, "Pakistan makamları aslında silahtan memnun ama NATO klasifikasyonunda olmayan ucuz mühimmat kullandıkları için böyle bir sıkıntıya neden olunduğunun da bilincindeler" dedi. MKE, silahları ücretsiz revize ederken, OBA'lar Pakistan'da tekrar test edilecek.

    'KABUL EDİLEBİLECEK BİR HUSUS DEĞİL, ANCAK…'

    F16
    © AA/
    Yeni Şafak yazarı Acet: Türkiye Pakistan'dan F16 eğitmeni istedi, ABD izin vermedi
    Habere göre, 488 adet OBA konusu TBMM KİT Komisyonu'nda da görüşüldü. MKE Genel Müdürü Ahmet Taşkın şu bilgiyi verdi:

    "Teslim alınmış ürünlerin, daha sonra kabulünün yapılmaması gibi bir noktaya gelinmesi başka bir ülkeyle olmuş olsa uluslararası ticarette kabul edilebilecek bir husus değil. Ancak, ülkemizin Pakistan'la olan yakın ilişkileri nedeniyle biz konuyu kurumumuz uhdesinde çözmek için çaba gösterdik."

    Taşkın, 288 OBA'nın önce geri istendiğini ancak Pakistan'ın buna yanaşmadığını açıkladı ve "Bunu istemediler çünkü ihtiyaçları olduğunu belirttiler'' diyerek, revize edilen silahlar için ekstra bir ücret alınmayacağını söyledi.

    Etiketler:
    Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE), TBMM, Ahmet Taşkın, Pakistan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    112 yaşındaki Japon en yaşlı erkek oldu
    112 yaşındaki Japon en yaşlı erkek oldu
    Karikatür
    Rusya'dan OPCW'ye Duma daveti
    TİLDA
    Kornet tanksavar füze sistemi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam