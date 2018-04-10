'Türkiye'den 10 milyon dolarlık bomba atar sipariş eden Pakistan, parayı ödemedi'

Pakistan'ın 2010 yılında Türkiye'den 488 adet Otomatik Bomba Atar sipariş ettiği, MKE'nin de 10 milyon dolar karşılığında üretim yaptığı belirtildi. Ancak Pakistan'ın 'silah çalışmadı' diyerek parayı ödemediği ileri sürüldü.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, Makine Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu 2010 yılında, Pakistan için sipariş üzerine 10 milyon dolar karşılığında, 488 adet 40 milimetre Otomatik Bomba Atar (OBA) üretti.

Ancak Pakistan 288'ini teslim aldığı bu bomba atarlar için NATO standardı dışında mühimmat kullanınca silah çalışmadı. Bunun üzerine Pakistan 'bomba atarlar bozuk' diyerek parayı ödemedi. 288 bomba atar Pakistan'da, 200 bomba atar da MKE'nin deposunda kaldı.

MKE Genel Müdürü Ahmet Taşkın, "Pakistan makamları aslında silahtan memnun ama NATO klasifikasyonunda olmayan ucuz mühimmat kullandıkları için böyle bir sıkıntıya neden olunduğunun da bilincindeler" dedi. MKE, silahları ücretsiz revize ederken, OBA'lar Pakistan'da tekrar test edilecek.

'KABUL EDİLEBİLECEK BİR HUSUS DEĞİL, ANCAK…'



Habere göre, 488 adet OBA konusu TBMM KİT Komisyonu'nda da görüşüldü. MKE Genel Müdürü Ahmet Taşkın şu bilgiyi verdi:

"Teslim alınmış ürünlerin, daha sonra kabulünün yapılmaması gibi bir noktaya gelinmesi başka bir ülkeyle olmuş olsa uluslararası ticarette kabul edilebilecek bir husus değil. Ancak, ülkemizin Pakistan'la olan yakın ilişkileri nedeniyle biz konuyu kurumumuz uhdesinde çözmek için çaba gösterdik."

Taşkın, 288 OBA'nın önce geri istendiğini ancak Pakistan'ın buna yanaşmadığını açıkladı ve "Bunu istemediler çünkü ihtiyaçları olduğunu belirttiler'' diyerek, revize edilen silahlar için ekstra bir ücret alınmayacağını söyledi.