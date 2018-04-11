Rusya ve ABD’nin Suriye’de hangi silahları kullanabileceği açıklandı

ABD merkezli askeri dergi The National Interest (NI), Washington’un Suriye’ye olası bir saldırı durumunda seyir füzelerini, ayrıca hayalet ve stratejik bombardıman uçaklarını devreye alabileceğini, Rusya’nınsa seyir füzeleriyle yanıt verebileceğini yazdı.

Derginin yayınladığı haberde, ABD’nin Suriye’deki hedefleri, o ülkede bulunan Rus S-300B4 ve S-400 sistemlerini aşabileceği tahmin edilen Tomahawk ve AGM-86 seyir füzeleriyle vurabileceği ifade edildi. Yazıda ayrıca ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) emrinde B-2 Spirit hayalet bombardıman uçaklarının ve F-22 Raptor hayalet avcı uçaklarının bulunduğu, fakat Rus hava savunma sistemlerinin bu uçakları tespit edebildiği kaydedildi.

'RUSYA, ABD VE MÜTTEFİKLERİNİN ORTADOĞU VE AVRUPA'DA BULUNAN ÜSLERİNE VURARAK YANIT VEREBİLİR'

Rusya’nın ABD’nin olası bir saldırısına Washington’un ve müttefiklerinin Ortadoğu ve Avrupa’da bulunan üslerine vurarak yanıt verebileceğini belirten NI, Rus ordusunun bunun için Tu-95 ve Tu-160 stratejik bombardıman uçaklarının donatıldığı X-101 füzelerini ve denizden fırlatılan Kalibr seyir füzelerini kullanabileceğini ifade etti.

© AFP 2018/ KENNETH R. HENDRIX Harry Truman uçak gemisi taaruz grubu Akdeniz'e sevk ediliyor

Bu arada ABD Donanmasının ‘USS Harry Truman’ uçak gemisini ve beraberindeki 7 savaş gemisini Virginia eyaletindeki Norfolk limanından Akdeniz'e sevk ettiği haberi geldi. Daha önceyse ABD’nin Suriye’ye doğru yol aldığı bildirilen ‘USS Donald Cook’ ve ‘USS Porter’ savaş gemilerinde onlarca Tomahawk füzesi bulunduğu biliniyor.