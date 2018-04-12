Rus uzman: ABD Suriye’de Tomahawk Block IV füzelerini kullanabilir

Sputnik'e konuşan Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisinin baş editörü İgor Korotçenko, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün paylaştığı mesajda Suriye'de kullanacağını ileri sürdüğü ‘şirin, yeni ve akıllı' füzelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

'FARKLI HEDEFE YÖNLENDİRİLEBİLİYOR'

Korotçenko, "Muhtemelen, Tomahawk seyir füzelerinin denizden fırlatılan Tomahawk Block-IV versiyonu söz konusu. Bu füzeler görev sırasında farklı hedefe yönlendirilebiliyor. Saldırı, Akdeniz'in doğusunda bulunan Amerikan savaş gemileri tarafından gerçekleştirilebilir" diye konuştu.

ABD'nin saldırısının dünya savaşının eşiğinden dönülen ‘Küba Füze Krizi'ne benzer bir krize yol açabileceği konusunda uyaran Korotçenko, "ABD'nin Suriye'deki kontrolsüz saldırganlığının ve özellikle de Rus Silahlı Kuvvetleri'yle doğrudan bir çatışmaya girmesinin büyük bir uluslararası krize neden olacağı ve hatta üçüncü dünya savaşının ön koşullarını oluşturacağı iyi anlaşılmalı. Pentagon'un (ABD Başkanı Donald) Trump'a durumun net bir analizini sunması, onu kötü düşünülmüş ve dürtüsel kararlara karşı uyarması gerekir" ifadelerini kullandı.