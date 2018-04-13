'Suriye'deki Rus üsleri yakınında 7 ABD keşif uçağı tespit edildi'

Dünya çapında askeri uçuşları görüntüleyen Mil Radar'ın Twitter hesabından paylaştığı verilere göre, ABD'ye ait 7 keşif uçağı ABD Donanması'na ait Hmeymim ve Tartus üslerinin bulunduğu bölgeye yakın mesafede uçuş gerçekleştirdi.
Keşif görevinde yer alan uçakların 6 P-8A Poseidon tipi anti-denizaltı casus uçakları ile 1 EP-3 Aries II uçağı olduğu iddia edildi.
13 APR: US Navy P-8A 168433 PS133 departed Sigonella at 0534z — Eastern Mediterranean mission pic.twitter.com/UadxkrxSVl— Mil Radar (@MIL_Radar) April 13, 2018
Rusya ve ABD'den ise konu hakkında resmi açıklama yapılmadı.
Suriye'nin başkenti Şam'a bağlı Doğu Guta'nın Duma ilçesinde kimyasal saldırı düzenlendiğini iddia eden ABD, bu gerekçeyle Suriye'ye füze saldırısı düzenleme tehdidinde bulunuyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)