Çin, Ukrayna’dan satın aldığı uçak gemisinin arızalı olduğunu kabul etti

Çin'in, eski adı Sovyet yapımı Varyag olan ve Ukrayna'dan satın alındıktan sonra modernize edilen Liaoning uçak gemisinin arızalı olduğunu kabul ettiği bildirildi.

Asian Times'ın yayınladığı makalede, Çin sanayiinin 8 yıl boyunca satın alınan uçak gemisini modernize etmeye çalışarak bin 200'ün üzerinde teknolojik unsur ürettiği, ancak gemiyi modernize etme imkânlarının, yapısal sınırlamalar ve ‘doğuştan' arızalar nedeniyle kısıtlı olduğunun ortaya çıktığı ifade edildi.

© REUTERS / Tim Wimborne Rus donanmasına yeni uçak gemisi geliyor

Habere göre test pilotlarından biri, avcı uçaklarını kullanan pilotların uçak gemisine iniş yaparken karşılaştığı zorlukları anlatırken, bir uçağın gemiye indirilmesi için üzerindeki silahları ve yakıtı boşaltması gerektiğini ifade etti.

Haberde ayrıca Liaoning uçak gemisinin ABD menşeili muadillerinden oldukça geride kaldığı ve değiştirilmesi gerektiği kaydedildi.

Çin'in ilk uçak gemisi Liaoning, Rusya'nın tek uçak gemisi Amiral Kuznetsov'un akrabası kabul ediliyor. Eski adı Sovyet yapımı Varyag olan Liaoning'in platformu 1998'de Ukrayna'dan satın alınmış, modernizasyon çalışmalarındaysa 2005'te başlanmıştı.