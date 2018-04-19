ABD, füzelerine Rusya’dan gelebilecek tepkiden endişeli

© AFP 2018 / MONEY SHARMA Rusya: ABD’ye roket motoru sevkiyatını durdurabiliriz

Russia Today (RT), ABD Kongresi’nin araştırma merkezinin raporuna dayandırdığı haberinde, ‘ani küresel saldırı’ konseptinde Washington’un bir saat içerisinde dünyanın herhangi bir noktasını vurma imkânı öngörüldüğünü ve bu sistemin sayesinde ABD’nin çatışmanın herhangi bir anında karşı tarafın en önemli hedeflerini vurabileceğini, böylelikle olası düşmanlarına karşı daha caydırıcı olabileceğini vurguladı.

Raporda, ABD ordusunun olası bir düşmana karşı nükleer olmayan bir saldırı düzenlemesi halinde, füzelerin Rusya veya Çin’in hava sahasından uçabileceği belirtilirken, Washington’un böyle bir durumda Moskova ve Pekin’in, tehdidi değerlendirmede yetişemeyip nükleer silahlarla karşılık verebileceğinden endişe ettiği kaydedildi.

Belgede ayrıca, ‘yanlış anlaşılma riskini’ azaltmak için Washington’un, nükleer olmayan savaş başlıklarını taşıyacak balistik füzeleri fırlatmadan önce Rus tarafına önceden haber verebileceği ya da fırlatma sonrasında tarafların iletişime geçebilmesi amacıyla özel bir telefon hattının kurulması için girişimde bulunabileceği ifade edildi.