‘ABD hipersonik silah geliştirme çalışmalarına başladı’

Defense News sitesinin haberine göre geliştirilecek olan yeni füze, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait uçaklarda kullanılacak. Haberde ayrıca Pentagon’un bu amaçla Lockheed Martin’e 928 milyon dolar tahsis etmeye hazır olduğu ifade edildi. Kontrattaki süreler hakkındaysa herhangi bir bilgi verilmedi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ann Stefanik, söz konusu projenin Pentagon’un hipersonik silah geliştirmeye yönelik 2 girişiminden biri olduğunu söyledi. İkinci bir programsa, ABD Hava Kuvvetleri’nin, Gelişmiş Savunma Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) ile birlikte çalıştığı ortak hipersonik silah projesi. Bu program çerçevesinde hipersonik silahın ilk prototipinin 2023 yılına kadar geliştirilmesi gerekiyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1 Mart’ta yaptığı Federal Meclis konuşmasında dünyada benzeri bulunmayan en yeni Rus silahlara geniş yer vermişti.

Rus lider, Sarmat, Burevestnik ve Kinjal füze sistemlerinin yanı sıra, atmosferin yoğun katmanlarında 20 mach hızla binlerce kilometre uçarak kıtalar arası mesafeleri kat edebilen Avangard adlı hipersonik füze sisteminin başarıyla geliştirildiğini de ifade etmişti.