Rus savunma şirketi Almaz-Antey, Eurasia Airshow 2018 Fuarı'nda ürünlerini tanıtacak

Şirket standının ziyaretçilerine uzun menzilli S-400 Triumf ve S-300BM Antey 2500 tipi füze savunma sistemleri, orta ve kısa menzilli Buk-2ME, Tor-M2E, Tor-M2K ve Tor-M2KM savunma sistemlerine dair bilgiler video formatında sunulacak.
Ziyaretçiler, şirketin teknik ekipmanların modernizasyonu ve onarım hizmetleri konusunda da bilgilendirilecek.
G kuvvetiyle alay eden pilotların görkemli gösterileri 4 gün sonra Antalya Havalimanı’nda!— Eurasia Airshow (@eurasiairshow) April 20, 2018
The magnificent demonstration of the pilots who mocked with the G force is at Antalya Airport 4 days later!#EurasiaAirshow #AntalyaInternationalAirport #Antalya #Turkey #son4gün pic.twitter.com/BKM3dwQrmb
Almaz-Antey Genel Müdür Yardımcısı Vyaçeslav Dzirkaln, şirketin fuar ile ilgili planlarına dair açıklamada bulunarak, "Türkiye ile savunma alanında işbirliğini yapan Almaz-Antey, faaliyet gösterdiği alanın özellikleri ve bölgesel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak fuar kapsamında geniş kapsamlı ürün yelpazesinin tanıtımını yapacak" dedi.
Almaz-Antey savunma şirketi, daha önce teslim ettiği askeri amaçlı ürünlerin işletilmesi ve kullanımı, yedek parçaları teslimatı, kullanım, modernizasyon ve onarım sürelerinin uzatılması ve yabancı uzmanların belirtilen konularda hizmet verebilmeleri için eğitilmesi ile ilgili dış ticaret faaliyetlerini bağımsız bir şekilde sürdürme hakkına sahiptir.
Almaz-Antey savunma şirketi, yaklaşık 130 bin çalışanıyla Rus savunma sanayi alanında faaliyet gösteren en büyük şirketlerden biri konumunda bulunuyor. Şirketin ürettiği ürünler dünyanın 50'yi aşkın ülkesinin silahlı kuvvetlerinin envanterinde yer alıyor.
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